Мингс – о дебюте за сборную Англии: «Мы здорово справились с неприятными моментами»

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс поделился эмоциями от дебюта за сборную Англии в матче против сборной Болгарии (6:0).

«Дебют за сборную Англии – гордость для меня и моей семьи. Мы здорово справились с неприятными моментами по ходу игры и можем этим гордиться», – заявил футболист.