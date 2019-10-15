Мингс – о дебюте за сборную Англии: «Мы здорово справились с неприятными моментами»

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс поделился эмоциями от дебюта за сборную Англии в матче против сборной Болгарии (6:0).
«Дебют за сборную Англии – гордость для меня и моей семьи. Мы здорово справились с неприятными моментами по ходу игры и можем этим гордиться», – заявил футболист.
- Под неприятными моментами футболист, вероятно, ссылается на остановки игры арбитром.
- По версии Английской Федерации Футбола, это связано с расистскими выходками со стороны болгарских фанатов.
Источник: Твиттер Тайрона Мингса