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  • Мингс – о дебюте за сборную Англии: «Мы здорово справились с неприятными моментами»

Мингс – о дебюте за сборную Англии: «Мы здорово справились с неприятными моментами»

15 октября 2019, 07:31

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс поделился эмоциями от дебюта за сборную Англии в матче против сборной Болгарии (6:0).

«Дебют за сборную Англии – гордость для меня и моей семьи. Мы здорово справились с неприятными моментами по ходу игры и можем этим гордиться», – заявил футболист.

  • Под неприятными моментами футболист, вероятно, ссылается на остановки игры арбитром.
  • По версии Английской Федерации Футбола, это связано с расистскими выходками со стороны болгарских фанатов.

Источник: Твиттер Тайрона Мингса
Отбор ЧЕ-2020 Англия Мингс Тайрон
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