Защитник «Борнмута» расскажет о расистских оскорблениях после того, как наступил на голову Ибрагимовичу

Ресурс iNews опубликовал часть интервью защитника «Борнмута» Тайрона Мингса о расистских оскорблениях.

24-летний футболист подвергся критике на расовой почве после столкновения со Златаном Ибрагимовичем в матче против «МЮ» в марте 2017 года (1:1, 27 тур АПЛ-2016/17).

После матча ФА выдвинула обвинения обоим игрокам. Мингс получил пять матчей дисквалификации.

«Если вы зайдете в инстаграм или твиттер любого футболиста смешанной расы (у Мингса барбадосские корни – прим. «Бомбардира»), то обязательно увидите проявления расизма в комментариях.

Социальные сети предоставляют доступ к футболистам и известным людям. Легко сидеть за клавиатурой и оскорблять кого-то. Было бы лучше, если бы у некоторых из таких пользователей не было свободы слова», – сказал Мингс.

В сентябре 2017 года англичанин продлил контракт с клубом.

Полное интервью будет опубликовано через несколько часов.