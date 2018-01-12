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    Защитник «Борнмута» расскажет о расистских оскорблениях после того, как наступил на голову Ибрагимовичу

    Ресурс iNews опубликовал часть интервью защитника «Борнмута» Тайрона Мингса о расистских оскорблениях.

    24-летний футболист подвергся критике на расовой почве после столкновения со Златаном Ибрагимовичем в матче против «МЮ» в марте 2017 года (1:1, 27 тур АПЛ-2016/17).

    После матча ФА выдвинула обвинения обоим игрокам. Мингс получил пять матчей дисквалификации.

    «Если вы зайдете в инстаграм или твиттер любого футболиста смешанной расы (у Мингса барбадосские корни – прим. «Бомбардира»), то обязательно увидите проявления расизма в комментариях.

    Социальные сети предоставляют доступ к футболистам и известным людям. Легко сидеть за клавиатурой и оскорблять кого-то. Было бы лучше, если бы у некоторых из таких пользователей не было свободы слова», – сказал Мингс.

    В сентябре 2017 года англичанин продлил контракт с клубом.

    Полное интервью будет опубликовано через несколько часов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2018 19:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +67296

      portero 12 января 2018, 21:31

      Ибре надо тоже надо пожаловаться, типо белым назвал, оскорбил

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67296

      portero > portero 12 января 2018, 21:44

      снежком оскорбил...ошибся я

      5
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      Рейтинг: +73

      Kazzzik1992 12 января 2018, 20:23

      Если бы мне на лицо наступили , я бы его тоже обозвал макакой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 19:40

      Нетолерантным лучше промолчать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 12 января 2018, 19:32

      О как! Пользователи соцсетей оскорбляют футболистов именно смешанной расы. Почему смешанной? Это кто-нибудь понял?

      0
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      ...
      Рейтинг: +67296

      portero > Вомбат 12 января 2018, 21:29

      ему кажется, что все оскорбляют только его.

      5
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