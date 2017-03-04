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    Ибрагимович: «Мингс сам врезался в мой локоть»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал инцидент с защитником «Борнмута» Тайроном Мингсом в матче 27-го тура английской Премьер-лиги (1:1).

    «Есть видеоповтор, есть фотографии. По ним вы можете заметить, что я подпрыгнул вверх, а Мингс сам врезался в мой локоть», — сказал 35-летний форвард.

    На 72-й минуте встречи швед не реализовал пенальти.

    Ибрагимович забил 15 голов в 25-ти встречах национального чемпионата. Команда Жозе Моуринью занимает шестую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    04.03.2017 20:32
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