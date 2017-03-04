Ибрагимович: «Мингс сам врезался в мой локоть»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал инцидент с защитником «Борнмута» Тайроном Мингсом в матче 27-го тура английской Премьер-лиги (1:1).

«Есть видеоповтор, есть фотографии. По ним вы можете заметить, что я подпрыгнул вверх, а Мингс сам врезался в мой локоть», — сказал 35-летний форвард.

На 72-й минуте встречи швед не реализовал пенальти.

Ибрагимович забил 15 голов в 25-ти встречах национального чемпионата. Команда Жозе Моуринью занимает шестую строчку в турнирной таблице.