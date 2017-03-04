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    Ибрагимович во время матча с «Борнмутом» швырнул соперника на газон

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович во время матча 27-го тура АПЛ против «Борнмута» грубо обошелся с защитником соперника Тайроном Мингсом, швырнув его на газон в одном из эпизодов. Отметим, что данное поведение 35-летнего шведа осталось незамеченным со стороны главного арбитра.

    Напомним, Ибрагимович присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел за «красных дьяволов» в АПЛ 25 матчей, в которых забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Twitter

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    04.03.2017 16:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -186

      Protosser 4 марта 2017, 21:12

      В качестве ролика для новостного поста взято видео монитора, снятого на мобильник..
      Мощно! 21 век)

      0
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      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster 4 марта 2017, 20:21

      Настолько эпично, что не хватает взрывов)

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 4 марта 2017, 18:31

      Молодчик!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 марта 2017, 18:13

      Пиdar

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 4 марта 2017, 17:35

      с одной стороны хорошо, что Ибре не дали вторую желтую, выдохнется в матче с Челси - тем лучше для Ростова

      1
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 4 марта 2017, 17:28

      очень спортивное поведение )) и еще пенальти не забил

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 марта 2017, 17:23

      Да уж....может постфактум дадут штраф,было бы справедливо! P.S.В Ростове такое не прокатит...условный Тимофей Калачёв ему сразу ответит)))))

      0
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      Рейтинг: +86

      Luccot > ЖОРРО 4 марта 2017, 18:14

      отведает ты хотел написать. из-за разницы в росте ибра его даже не заметит

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Luccot 4 марта 2017, 18:41

      Рост не главное,он возьмёт силой духа!!!))))

      -1
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      Рейтинг: +86

      Luccot > ЖОРРО 4 марта 2017, 19:12

      ага возьмет у него еще как, все верно

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Luccot 4 марта 2017, 22:25

      аххаххахах))))

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 4 марта 2017, 17:11

      Вся суть топ-игроков.Один на красный проехал,второй школьника врезал из-за мяча,сей наглый.
      Мерзкие мажоры,противно.

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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 4 марта 2017, 17:08

      а до этого забыли выложить видео как ему на голову наступили

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