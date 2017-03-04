Ибрагимович во время матча с «Борнмутом» швырнул соперника на газон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович во время матча 27-го тура АПЛ против «Борнмута» грубо обошелся с защитником соперника Тайроном Мингсом, швырнув его на газон в одном из эпизодов. Отметим, что данное поведение 35-летнего шведа осталось незамеченным со стороны главного арбитра.

Напомним, Ибрагимович присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел за «красных дьяволов» в АПЛ 25 матчей, в которых забил 15 голов и сделал три результативные передачи.