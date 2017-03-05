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    Моуринью: «Мы с Ибрагимовичем из поколения мужиков, которые не плачутся в СМИ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ничьей с «Борнмутом» в матче 27-го тура АПЛ высказал мнение об эпизоде с участием Златана Ибрагимовича и защитника гостей Тайрона Мингса.

    Напомним, Мингс по ходу игры наступил на голову шведскому форварду. Ибрагимович впоследствии ответил ударом оппоненту локтем в лицо.

    «Златан – большой мальчик. Мы из поколения уличного футбола, футбола для мужиков. Мы не из тех, кто идет в СМИ и кричит о том, что произошло», – заявил Моуринью.

    Источник: BBC

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    05.03.2017 12:54
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 марта 2017, 18:39

      Пилять....кто бы говорил! А кому не давно в Ростов лететь далеко ???

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 5 марта 2017, 17:46

      Ктоб ныл

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 5 марта 2017, 16:49

      Что:-)))))и это заявляет самый нытик из всех нытиков!!!!....лучше не кидай такие фразы-все смеются....Кстати про уличный футбол,ты футбол то и не играл!!!

      -1
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      Рейтинг: +4270

      mutabor0992 5 марта 2017, 15:59

      Видели мы вчера этого мужика...Дал локтем из-под тишка в лицо...Ну настоящий мужик.Петушары.Оба.

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 5 марта 2017, 15:52

      Ну Жозе постоянно ноет,так что не надо обманывать людей!

      -1
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 5 марта 2017, 15:39

      Ибра ты красавчик жал что ты не вечный без тебЯ будет скучно))) на счет эпизода тут явная красная))) ибра точно мужик))) моур тут смотря с какой стороны смотреть

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 5 марта 2017, 15:23

      Да, ты из тех, которые исподтишка, сзади, пальцем в глаз тыкают..
      А еще - из тех, кто вечно жалуется, что у его команд (разных) - самый неудобный календарь..
      МужЫк!

      2
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 5 марта 2017, 15:00

      Как будто все остальные плачутся СМИ

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 5 марта 2017, 14:49

      Да уж, Ибра - тот точно из мужиков, а вот ты насмешил.

      0
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      Рейтинг: +4270

      mutabor0992 > eleng 5 марта 2017, 16:02

      Вчера с Борнмутом видели этого мужика в опу вжика...Дал локтем в лицо,от красной его Руни отмазал,да еще и пеналь не забил.

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      Рейтинг: +837

      eleng > mutabor0992 5 марта 2017, 19:14

      Пенальти то ладно, но то была реакция на умышленный "наступ", это конечно не оправданье, но говорить, что он не мужик будет неправильно. Нет от него нытья как от маора...

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      Рейтинг: +345

      Наварх 5 марта 2017, 14:38

      Ибра не плачется да, но Моуринью вечно недоволен всем, а это нытьё и есть, то судья не такой, то календарь не такой игр, то лететь далеко в Ростов и такого полно... Такое ощущение что Маур подмазывается к Ибре постоянно, хотя глупость, но выглядит так...

      -1
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