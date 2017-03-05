Моуринью: «Мы с Ибрагимовичем из поколения мужиков, которые не плачутся в СМИ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ничьей с «Борнмутом» в матче 27-го тура АПЛ высказал мнение об эпизоде с участием Златана Ибрагимовича и защитника гостей Тайрона Мингса.

Напомним, Мингс по ходу игры наступил на голову шведскому форварду. Ибрагимович впоследствии ответил ударом оппоненту локтем в лицо.

«Златан – большой мальчик. Мы из поколения уличного футбола, футбола для мужиков. Мы не из тех, кто идет в СМИ и кричит о том, что произошло», – заявил Моуринью.