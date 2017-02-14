АПЛ. «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Борнмут» и вышел на второе место

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в гостях оказался сильнее «Борнмута». В первом тайме в составе «горожан» отличился Рахим Стерлинг, забивший уже седьмой гол в ворота «Борнмута» в пяти матчах. Также мячом в свои ворота отметился Тайрон Мингс на 69-й минуте игры.

Также на поле появился Серхио Агуэро, вышедший на замену на 15-й минуте матча вместо получившего повреждение Габриэля Жезуса.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел на чистое второе место в АПЛ, отставая от «Челси» на восемь очков. «Борнмут» расположился на 14-й позиции.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур

Борнмут – Манчестер Сити – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Стерлинг, 29; 0:2 – Мингс, 69 (в свои ворота).

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