Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Борнмут» и вышел на второе место

    В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в гостях оказался сильнее «Борнмута». В первом тайме в составе «горожан» отличился Рахим Стерлинг, забивший уже седьмой гол в ворота «Борнмута» в пяти матчах. Также мячом в свои ворота отметился Тайрон Мингс на 69-й минуте игры.

    Также на поле появился Серхио Агуэро, вышедший на замену на 15-й минуте матча вместо получившего повреждение Габриэля Жезуса.

    Таким образом, «Манчестер Сити» вышел на чистое второе место в АПЛ, отставая от «Челси» на восемь очков. «Борнмут» расположился на 14-й позиции.

    Англия. Премьер-лига. 25-й тур

    Борнмут – Манчестер Сити – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Стерлинг, 29; 0:2 – Мингс, 69 (в свои ворота).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2017 00:56
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 14 февраля 2017, 08:23

      казалось второй забил агуеро)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      ankavun 14 февраля 2017, 08:06

      Судя по началу игры казалось, что Борнмут сыграет как минимум в ничью)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 14 февраля 2017, 06:55

      в следующем туре мю-сити

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 14 февраля 2017, 06:46

      конкуренты есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 14 февраля 2017, 04:08

      Здесь-то Гвардиоле поинтереснее, чем в Германии, поди.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11