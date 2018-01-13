Защитник «Борнмута»: «После стычки с Ибрагимовичем мне писали, что я и моя семья должны умереть»

Издание iNews опубликовало интервью с защитником «Борнмута» Тайроном Мингсом о расистских оскорблениях, которое ранее анонсировал «Бомбардир».

24-летний англичанин подвергся критике в социальных сетях после столкновения со Златаном Ибрагимовичем в матче против «МЮ» в 27 туре АПЛ-2016/17 (1:1).

«Я получил тысячи сообщений. Тысячи. В твиттере, фейсбуке, инстаграме. Люди писали мне уничижительным языком, употребляя нецензурные термины. Мне писали, что я и моя семья должны умереть.

Нет ничего проще, чем накинуться на человека в интернете. В декабре 2017 года в твиттере появился пост в мой адрес, где пользователь назвал меня словом на «н» (у Мингса барбадосские корни – прим. «Бомбардира»). В комментариях большинство поддерживало меня или осуждало этого человека.

Иногда я показываю эти ужасные сообщения друзьям, и они говорят: «Почему у людей вообще есть право писать такое?». Моя семья реагирует еще хуже. Это как раз-таки тот момент, который многие не понимают. Некоторые слова могут не задеть меня, но если их прочитает моя мама, то она очень сильно расстроится.

Думаю, они делают это только потому, что социальные сети предоставляют возможность спрятаться за экраном своего устройства.

Пока у людей есть свобода слова в интернете, они считают такое поведение нормой. Раньше я думал, что авторы этих постов – дети, которые просто хотят увидеть мою реакцию. Но иногда могут напасть и взрослые образованные люди.

Эту ситуацию надо исправить. Много лет назад расизм доминировал, но проблема в итоге разрешилась. Если получилось раньше, то почему это невозможно сегодня, когда доступно столько технологий?», – сказал Мингс.

Игрок пополнил состав «Борнмута» в июле 2015 года, перейдя из «Ипсвича» за 11,3 миллиона евро. Прежде выступал за «Чиппенхем Таун», «Йет Таун», «Бристоль Роверс» и «Саутгемптон».

В текущем сезоне он принял участие в трех матчах всех турниров, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро.

После 22 туров английской Премьер-лиги «вишни» занимают 16 место в турнирной таблице.