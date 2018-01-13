Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Защитник «Борнмута»: «После стычки с Ибрагимовичем мне писали, что я и моя семья должны умереть»

Защитник «Борнмута»: «После стычки с Ибрагимовичем мне писали, что я и моя семья должны умереть»

13 января 2018, 01:55
6

Издание iNews опубликовало интервью с защитником «Борнмута» Тайроном Мингсом о расистских оскорблениях, которое ранее анонсировал «Бомбардир».

24-летний англичанин подвергся критике в социальных сетях после столкновения со Златаном Ибрагимовичем в матче против «МЮ» в 27 туре АПЛ-2016/17 (1:1).

«Я получил тысячи сообщений. Тысячи. В твиттере, фейсбуке, инстаграме. Люди писали мне уничижительным языком, употребляя нецензурные термины. Мне писали, что я и моя семья должны умереть.

Нет ничего проще, чем накинуться на человека в интернете. В декабре 2017 года в твиттере появился пост в мой адрес, где пользователь назвал меня словом на «н» (у Мингса барбадосские корни – прим. «Бомбардира»). В комментариях большинство поддерживало меня или осуждало этого человека.

Иногда я показываю эти ужасные сообщения друзьям, и они говорят: «Почему у людей вообще есть право писать такое?». Моя семья реагирует еще хуже. Это как раз-таки тот момент, который многие не понимают. Некоторые слова могут не задеть меня, но если их прочитает моя мама, то она очень сильно расстроится.

Думаю, они делают это только потому, что социальные сети предоставляют возможность спрятаться за экраном своего устройства.

Пока у людей есть свобода слова в интернете, они считают такое поведение нормой. Раньше я думал, что авторы этих постов – дети, которые просто хотят увидеть мою реакцию. Но иногда могут напасть и взрослые образованные люди.

Эту ситуацию надо исправить. Много лет назад расизм доминировал, но проблема в итоге разрешилась. Если получилось раньше, то почему это невозможно сегодня, когда доступно столько технологий?», – сказал Мингс.

Игрок пополнил состав «Борнмута» в июле 2015 года, перейдя из «Ипсвича» за 11,3 миллиона евро. Прежде выступал за «Чиппенхем Таун», «Йет Таун», «Бристоль Роверс» и «Саутгемптон».

В текущем сезоне он принял участие в трех матчах всех турниров, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро.

После 22 туров английской Премьер-лиги «вишни» занимают 16 место в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Борнмут Мингс Тайрон
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mario84
1515799882
Это Европа, детка)
Ответить
talgatnurzhanov2006
1515815388
на «н» (у Мингса барбадосские корни – прим. «Бомбардира»).
Ответить
Каратель помойников
1515816857
простой совет,не заводи акков в соцсетях и не будешь переживать что тебе херню пишут
Ответить
rtjrtj45j45
1515826087
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Ответить
Doc_tor
1515826363
аааа
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
4
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
2
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
1
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
13
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
5
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
7
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
00:30
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
Вчера, 21:35
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
Вчера, 20:25
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+