Матч Болгария – Англия был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков

Матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии был приостановлен в связи с проявлениями расизма.

В середине первого тайма главный арбитр прервал матч, после чего диктор по стадиону объявил, что в случае повторения подобного поведения некоторых болельщиков игра может быть окончена.

Как сообщает The Sun, болгарские болельщики нелицеприятно высказывались в адрес игроков англичан Тайрона Мингса и Рахима Стерлинга.