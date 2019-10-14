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    Матч Болгария – Англия был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков

    Матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии был приостановлен в связи с проявлениями расизма.

    В середине первого тайма главный арбитр прервал матч, после чего диктор по стадиону объявил, что в случае повторения подобного поведения некоторых болельщиков игра может быть окончена.

    Как сообщает The Sun, болгарские болельщики нелицеприятно высказывались в адрес игроков англичан Тайрона Мингса и Рахима Стерлинга.

    • После первого тайма Англия громит Болгарию – 4:0.
    • Ранее Sky Sports сообщал, что игроки сборной Англии могут покинуть поле в случае расистских выкриков.

    Источник: The Sun

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    14.10.2019 22:47
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +12

      rompoliss 3 минуты назад

      В Болгарии,за сотни лет,турки погуляли так , что уж кому-кому, а не им глумиться над неграми.
      Я , с этими балканскими чурками, работаю по неск.месяцев в год

      0
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    • ...
      Рейтинг: +821

      Федорыч-НН 54 минуты назад

      Негр он и в Африке негр. И нечего тут обижаться и девочку из себя строить

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7192

      ufos73 57 минут назад

      Ну 0-3 лучше, чем 0-6 )))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      Каменный стояк 1 час назад

      И что тут такого??!! Как ещё можно относиться к островным обезьянам....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +943

      kvm 1 час назад

      а нам бы технарь влепили бы сразу...

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