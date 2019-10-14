Матч Болгария – Англия был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков

Матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии был приостановлен в связи с проявлениями расизма.
В середине первого тайма главный арбитр прервал матч, после чего диктор по стадиону объявил, что в случае повторения подобного поведения некоторых болельщиков игра может быть окончена.
Как сообщает The Sun, болгарские болельщики нелицеприятно высказывались в адрес игроков англичан Тайрона Мингса и Рахима Стерлинга.
- После первого тайма Англия громит Болгарию – 4:0.
- Ранее Sky Sports сообщал, что игроки сборной Англии могут покинуть поле в случае расистских выкриков.
Источник: The Sun