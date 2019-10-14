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  • Матч Болгария – Англия был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков

Матч Болгария – Англия был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков

14 октября 2019, 22:47
5

Матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии был приостановлен в связи с проявлениями расизма.

В середине первого тайма главный арбитр прервал матч, после чего диктор по стадиону объявил, что в случае повторения подобного поведения некоторых болельщиков игра может быть окончена.

Как сообщает The Sun, болгарские болельщики нелицеприятно высказывались в адрес игроков англичан Тайрона Мингса и Рахима Стерлинга.

  • После первого тайма Англия громит Болгарию – 4:0.
  • Ранее Sky Sports сообщал, что игроки сборной Англии могут покинуть поле в случае расистских выкриков.

Источник: The Sun
Отбор ЧЕ-2020 Болгария Англия Кейн Гарри Стерлинг Рахим Мингс Тайрон Бебек Иван
Комментарии (5)
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kvm
1571083249
а нам бы технарь влепили бы сразу...
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ufos73
1571085586
Ну 0-3 лучше, чем 0-6 )))))
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Федорыч-НН
1571085783
Негр он и в Африке негр. И нечего тут обижаться и девочку из себя строить
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rompoliss
1571088862
В Болгарии,за сотни лет,турки погуляли так , что уж кому-кому, а не им глумиться над неграми. Я , с этими балканскими чурками, работаю по неск.месяцев в год
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srg38
1571092254
Ох уж эти румыны
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