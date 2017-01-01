Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    Игроки сборной Англии могут уйти с поля в матче с Болгарией в случае расистских выкриков

    Футболисты сборной Англии обсудят возможный уход с поля в матче квалификации Евро-2020 с Болгарией, если болельщики будут выкрикивать расистские оскорбления.

    Для обсуждения английские игроки собираются встретиться на базе в «Сент-Джордж Парк».

    Футболисты уже обговаривали возможный уход с поля перед ЧМ-2018 в России. Тогда было решено ограничиться подачей жалоб после матчей.

    • Во время матча Англии и Болгарии на «Уэмбли» (4:0) болгарский болельщик оскорбил полузащитника англичан Рахима Стерлинга. Фаната вывели со стадиона и арестовали.
    • Стерлинг заявлял, что расизм в 2019 году недопустим.
    • Матч Болгария – Англия пройдет 14 октября в Софии.
    • После четырех матчей англичане лидируют в группе А с 12 очками. Болгария провела пять матчей, набрала 2 очка и занимает последнее место в группе.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:53
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1430

      Фанат Рубина 17 минут назад

      ну тех поражение вам и давай до свидания мартышкины дети!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      elessar arnor 33 минуты назад

      Рахимка,ну ты действительно похож на обезьянку, как и большинство твоих братьев, скоро наступит наш черед - белых

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1327

      Томик 35 минут назад

      Имеют право, конечно. Но должны быть наказаны в соответствии с правилами УЕФА. Иначе это уже не футбол. Оправдывать всё что угодно фразой: "Это потому, что я чёрный?" - просто бред какой-то. Не нравится - едьте на плантации, там хорошо, там вы спокойно своим делом занимаетесь, а тут злые болельщики называют обезьяной за несколько миллионов(а то и десятков миллионов) в год. Жуть. Оставьте футбол в покое. Его придумали, чтобы энергию выплёскивать. Не хотите в этом участвовать - не участвуйте! Интересно, в африке к нечёрным игрокам отношение терпимое? Или они их демократически толерантно в футбол не пускают?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13353

      пьяныйхоровод 49 минут назад

      А если антигейские выкрики или банеры ? С участия в "Евро" снимутся ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4448

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Изи 3 очка для болгар. Должны сказать спасибо наглосаксом за столь лёгкую катку

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      elessar arnor > GoldPlayFIFARus9 32 минуты назад

      спасибо неграм, которые думают, что они англичане, наивные бегунки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +887

      mig28 1 час назад

      Будет техническое поражение...они могут себе это позволить)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1211

      Борат 2 часа назад

      ну не знаю, меня так в школе учили расы - монголоидная, негроидная и т.д.
      почему нельзя негра называть по научному негром ?

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2975

      paracetamol 2 часа назад

      Это ч-ж могут уйти, а белые похлопают в ладошки.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3338

      dinar7777dinar 2 часа назад

      Ой британские девочки поплачьте .

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79340
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73674
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru