Игроки сборной Англии могут уйти с поля в матче с Болгарией в случае расистских выкриков

ну тех поражение вам и давай до свидания мартышкины дети!
Футболисты сборной Англии обсудят возможный уход с поля в матче квалификации Евро-2020 с Болгарией, если болельщики будут выкрикивать расистские оскорбления.
Для обсуждения английские игроки собираются встретиться на базе в «Сент-Джордж Парк».
Футболисты уже обговаривали возможный уход с поля перед ЧМ-2018 в России. Тогда было решено ограничиться подачей жалоб после матчей.
- Во время матча Англии и Болгарии на «Уэмбли» (4:0) болгарский болельщик оскорбил полузащитника англичан Рахима Стерлинга. Фаната вывели со стадиона и арестовали.
- Стерлинг заявлял, что расизм в 2019 году недопустим.
- Матч Болгария – Англия пройдет 14 октября в Софии.
- После четырех матчей англичане лидируют в группе А с 12 очками. Болгария провела пять матчей, набрала 2 очка и занимает последнее место в группе.