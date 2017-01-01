Игроки сборной Англии могут уйти с поля в матче с Болгарией в случае расистских выкриков

Футболисты сборной Англии обсудят возможный уход с поля в матче квалификации Евро-2020 с Болгарией, если болельщики будут выкрикивать расистские оскорбления.

Для обсуждения английские игроки собираются встретиться на базе в «Сент-Джордж Парк».

Футболисты уже обговаривали возможный уход с поля перед ЧМ-2018 в России. Тогда было решено ограничиться подачей жалоб после матчей.