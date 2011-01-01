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    Стерлинг: «2019 год, а мы говорим о расизме. Наше общество должно вырасти»

    Атакующий игрок «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг считает, что расизм в 2019 году недопустим. Футболист подвергался оскорблениям на почве цвета кожи в социальных сетях.

    «Люди чувствуют, что им все сойдет с рук. В 2019 году мы продолжаем говорить о расизме. Мы должны это искоренить. Сейчас новая эра, дискриминации быть не должно. Наше общество должно вырасти», – считает Стерлинг, чьи слова приводит Sky Sports.

    • Стерлинг – уроженец Ямайки.
    • Игрок с семи лет находится в системах английских клубов.
    • Главное достижение в карьере Стерлинга – две победы в АПЛ с «Манчестер Сити».

    Источник: Sky Sports

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