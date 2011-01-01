Стерлинг: «2019 год, а мы говорим о расизме. Наше общество должно вырасти»

Атакующий игрок «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг считает, что расизм в 2019 году недопустим. Футболист подвергался оскорблениям на почве цвета кожи в социальных сетях.

«Люди чувствуют, что им все сойдет с рук. В 2019 году мы продолжаем говорить о расизме. Мы должны это искоренить. Сейчас новая эра, дискриминации быть не должно. Наше общество должно вырасти», – считает Стерлинг, чьи слова приводит Sky Sports.