Руни: «Мингс наступил на голову Ибрагимовичу. Подобное в футболе недопустимо»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни после матча с «Борнмутом» (1:1) прокомментировал эпизод с участием Златана Ибрагимовича и защитника гостей Тайрона Мингса.

Напомним, Мингс по ходу игры наступил на голову шведскому форварду. Ибрагимович впоследствии ответил ударом оппоненту локтем в лицо.

«Думаю, арбитр не увидел, как Мингс пытался наступить на голову Златана. А я находился прямо там.

Подобные вещи в футболе недопустимы. Конечно, всем нравятся единоборства, но наступать на голову – такому не должно быть места в футболе», – сказал Руни.