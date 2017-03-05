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    Руни: «Мингс наступил на голову Ибрагимовичу. Подобное в футболе недопустимо»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни после матча с «Борнмутом» (1:1) прокомментировал эпизод с участием Златана Ибрагимовича и защитника гостей Тайрона Мингса.

    Напомним, Мингс по ходу игры наступил на голову шведскому форварду. Ибрагимович впоследствии ответил ударом оппоненту локтем в лицо.

    «Думаю, арбитр не увидел, как Мингс пытался наступить на голову Златана. А я находился прямо там.

    Подобные вещи в футболе недопустимы. Конечно, всем нравятся единоборства, но наступать на голову – такому не должно быть места в футболе», – сказал Руни.

    Источник: BBC

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    05.03.2017 15:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +585

      tilvan 6 марта 2017, 00:04

      ну ибра своим поведением давно заслуживает, браво Мингс!

      0
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 5 марта 2017, 19:20

      Мингса,что покравитель Чак Норис?

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 5 марта 2017, 16:10

      ну Руни конечно прав )) но там явная какая то неприязнь друг к другу весь матч была

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 5 марта 2017, 16:06

      в другом месте это допустимо - ничего такого в этом нет

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