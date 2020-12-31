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    Kicker: защитник из Чемпионшипа Ричардс перейдет летом в «Баварию»

    Защитник «Рединга» Омар Ричардс продолжит карьеру в «Баварии». Об этом пишет Kicker.

    Мюнхенский клуб договорился о переходе 22-летнего игрока. Ричардс перейдет бесплатно, так как летом у него истекает контракт с командой из Чемпионшипа.

    Англичанин подпишет с «Баварией» контракт на четыре года.

    • Ричардс выступает на позиции левого защитника.
    • В этом сезоне он провел 26 матчей в Чемпионшипе, но не отметился результативными действиями.
    • Трансферная стоимость футболиста – 2 миллиона евро.

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    Источник: Kicker

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    Сегодня, 20:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +931

      Dr.Metal 5 минут назад

      Ну сейчас все в Баварию ломанутся за трофеями.странно, что Неймар ещё не поклялся в любви немецкому футболу

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