Kicker: защитник из Чемпионшипа Ричардс перейдет летом в «Баварию»

Защитник «Рединга» Омар Ричардс продолжит карьеру в «Баварии». Об этом пишет Kicker.
Мюнхенский клуб договорился о переходе 22-летнего игрока. Ричардс перейдет бесплатно, так как летом у него истекает контракт с командой из Чемпионшипа.
Англичанин подпишет с «Баварией» контракт на четыре года.
- Ричардс выступает на позиции левого защитника.
- В этом сезоне он провел 26 матчей в Чемпионшипе, но не отметился результативными действиями.
- Трансферная стоимость футболиста – 2 миллиона евро.
Источник: Kicker