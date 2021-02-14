Kicker: защитник из Чемпионшипа Ричардс перейдет летом в «Баварию»

Защитник «Рединга» Омар Ричардс продолжит карьеру в «Баварии». Об этом пишет Kicker.

Мюнхенский клуб договорился о переходе 22-летнего игрока. Ричардс перейдет бесплатно, так как летом у него истекает контракт с командой из Чемпионшипа.

Англичанин подпишет с «Баварией» контракт на четыре года.