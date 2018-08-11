Чемпионшип. «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу», в матче забито семь голов, «Лидс» разгромил «Дерби Каунти»

«Норвич» проиграл «Вест Бромвичу» в матче 2-го тура Чемпионшипа со счетом 3:4. В другой встрече «Лидс» разгромил «Дерби Каунти» со счетом 4:1.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 2-й тур

Мидлсбро – Бирмингем – 1:0 (0:0)

Блэкберн – Миллуол – 0:0

Болтон – Бристоль Сити – 2:2 (0:0)

Астон Вила – Уиган Атлетик – 3:2 (1:1)

Ноттингем Форрест – Рединг – 1:0 (0:0)

Ротерхэм – Ипсвич Таун – 1:0 (0:0)

Сток Сити – Брентфорд – 1:1 (0:0)

Норвич Сити – Вест Бромвич – 3:4 (1:1)

КПР – Шеффилд Юнайтед – 1:2 (1:1)

Суонси Сити – Престон Норд Энд – 1:0 (0:0)

Шеффилд Уэнсдэй – Халл Сити – 1:1 (0:0)

Дерби Каунти – Лидс – 1:4 (1:2)

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