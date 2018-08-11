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    Чемпионшип. «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу», в матче забито семь голов, «Лидс» разгромил «Дерби Каунти»

    «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу» в матче 2-го тура Чемпионшипа со счетом 3:4. В другой встрече «Лидс» разгромил «Дерби Каунти» со счетом 4:1.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 2-й тур

    Мидлсбро – Бирмингем – 1:0 (0:0)

    Блэкберн – Миллуол – 0:0

    Болтон – Бристоль Сити – 2:2 (0:0)

    Астон Вила – Уиган Атлетик – 3:2 (1:1)

    Ноттингем Форрест – Рединг – 1:0 (0:0)

    Ротерхэм – Ипсвич Таун – 1:0 (0:0)

    Сток Сити – Брентфорд – 1:1 (0:0)

    Норвич Сити – Вест Бромвич – 3:4 (1:1)

    КПР – Шеффилд Юнайтед – 1:2 (1:1)

    Суонси Сити – Престон Норд Энд – 1:0 (0:0)

    Шеффилд Уэнсдэй – Халл Сити – 1:1 (0:0)

    Дерби Каунти – Лидс – 1:4 (1:2)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2018 21:33
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