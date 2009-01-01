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    Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место

    Лидер Чемпионшипа «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» (4:0) в матче 40-го тура.

    «Лидс» Марсело Бьелсы минимально проиграл «Бирмингему» и опустился на третье место, пропустив на вторую строчку «Шеффилд Юнайтед», который победил «Престон».

    «Дерби», руководимый Фрэнком Лэмпардом, сыграл вничью с «Брентфордом» со счетом 3:3 т остался на седьмом месте в турнирной таблице.

    Англия. Чемпионшип. 40-й тур

    Норвич – Куинз Парк Рейнджерс – 4:0 (3:0)

    Бирмингем – Лидс – 1:0 (1:0)

    Блэкберн – Сток Сити – 0:1 (0:1)

    Болтон – Ипсвич – 1:2 (0:2)

    Брентфорд – Дерби – 3:3 (2:2)

    Бристоль Сити – Уиган – 2:2 (0:1)

    Миллуолл – Вест Бромвич – 2:0 (1:0)

    Престон – Шеффилд Юнайтед – 0:1 (0:1)

    Ротерхэм – Ноттингем Форест – 2:1 (1:1)

    Суонси – Мидлсбро – 3:1 (2:0)

    Халл Сити – Рединг – 3:1 (0:1)

    Шеффилд Уэнсдэй – Астон Вилла – 1:3 (1:1)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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