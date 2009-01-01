Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место

Лидер Чемпионшипа «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» (4:0) в матче 40-го тура.

«Лидс» Марсело Бьелсы минимально проиграл «Бирмингему» и опустился на третье место, пропустив на вторую строчку «Шеффилд Юнайтед», который победил «Престон».

«Дерби», руководимый Фрэнком Лэмпардом, сыграл вничью с «Брентфордом» со счетом 3:3 т остался на седьмом месте в турнирной таблице.

Англия. Чемпионшип. 40-й тур

Норвич – Куинз Парк Рейнджерс – 4:0 (3:0)

Бирмингем – Лидс – 1:0 (1:0)

Блэкберн – Сток Сити – 0:1 (0:1)

Болтон – Ипсвич – 1:2 (0:2)

Брентфорд – Дерби – 3:3 (2:2)

Бристоль Сити – Уиган – 2:2 (0:1)

Миллуолл – Вест Бромвич – 2:0 (1:0)

Престон – Шеффилд Юнайтед – 0:1 (0:1)

Ротерхэм – Ноттингем Форест – 2:1 (1:1)

Суонси – Мидлсбро – 3:1 (2:0)

Халл Сити – Рединг – 3:1 (0:1)

Шеффилд Уэнсдэй – Астон Вилла – 1:3 (1:1)

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