Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место

Лидер Чемпионшипа «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» (4:0) в матче 40-го тура.
«Лидс» Марсело Бьелсы минимально проиграл «Бирмингему» и опустился на третье место, пропустив на вторую строчку «Шеффилд Юнайтед», который победил «Престон».
«Дерби», руководимый Фрэнком Лэмпардом, сыграл вничью с «Брентфордом» со счетом 3:3 т остался на седьмом месте в турнирной таблице.
Англия. Чемпионшип. 40-й тур
Норвич – Куинз Парк Рейнджерс – 4:0 (3:0)
Блэкберн – Сток Сити – 0:1 (0:1)
Бристоль Сити – Уиган – 2:2 (0:1)
Миллуолл – Вест Бромвич – 2:0 (1:0)
Престон – Шеффилд Юнайтед – 0:1 (0:1)
Ротерхэм – Ноттингем Форест – 2:1 (1:1)
Халл Сити – Рединг – 3:1 (0:1)
Шеффилд Уэнсдэй – Астон Вилла – 1:3 (1:1)