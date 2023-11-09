Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»

    Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»

    Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила, что перенесенный матч 10-го тура Лиги 1 «Марсель» – «Лион» состоится на стадионе «Велодром» в Марселе. Как и было объявлено ранее, он пройдет 6 декабря.

    • Встреча была запланирована на 29 октября, но ее отменили, поскольку перед матчем автобус «Лиона» забросали камнями.
    • В результате инцидента у главного тренера «Лиона» Фабио Гроссо была повреждена кожа рядом с глазом, ему наложили швы.

    Также Дисциплинарный комитет LFP не стал наказывать «Марсель» за инцидент, посчитав, что клуб не несет ответственность за произошедшее за пределами стадиона. «Лион» не согласился с этим решением и объявил, что подаст апелляцию.

    Новости по теме
    Дешам удивлен итоговым местом Мбаппе в голосовании за «Золотой мяч»-2023 2
    Уткин иронично отреагировал на ликбез Черданцева насчет названия «ПСЖ» 4
    Черданцев провел ликбез, как правильно произносить название «ПСЖ» 8
    Источник: Официальный сайт LFP

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2023 19:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+