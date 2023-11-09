Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила, что перенесенный матч 10-го тура Лиги 1 «Марсель» – «Лион» состоится на стадионе «Велодром» в Марселе. Как и было объявлено ранее, он пройдет 6 декабря.

Встреча была запланирована на 29 октября, но ее отменили, поскольку перед матчем автобус «Лиона» забросали камнями.

В результате инцидента у главного тренера «Лиона» Фабио Гроссо была повреждена кожа рядом с глазом, ему наложили швы.

Также Дисциплинарный комитет LFP не стал наказывать «Марсель» за инцидент, посчитав, что клуб не несет ответственность за произошедшее за пределами стадиона. «Лион» не согласился с этим решением и объявил, что подаст апелляцию.