Экс-вратарь «Локо» назвал самоуверенными заявления Сафонова после трансфера в «ПСЖ»

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев оценил перспективы россиянина Матвея Сафонова стать основным вратарeм «ПСЖ».

«Ему будет сложно выиграть конкуренцию у Доннаруммы в Париже. Уровень конкуренции будет абсолютно другой. Не такой, как в российской Премьер-лиге или «Краснодаре».

Заявления у Матвея очень самоуверенные. Интересно посмотреть, чем это всe закончится. Доннарумма – один из лучших вратарей в мире. На Евро он это доказал. С ним Сафонов априори не может быть голкипером номер один в Париже. Остаeтся только пожелать удачи. Будем за Матвея болеть.

Ему психологически будет сложно, там давление будет совершенно другое. Его игру будут рассматривать под микроскопом», – сказал Абаев.

14 июня «ПСЖ» объявил о переходе 25-летнего Сафонова из «Краснодара». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

8 августа парижане сыграют с «Монако» в матче на Суперкубок Франции.

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