Хавбек «Ростова» Эзатолахи перешел в «Рединг»

Полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи покинул российский клуб. Он продолжит карьеру во втором английском дивизионе.

21-летний футболист сборной Ирана поставил подпись под контрактом с «Редингом». Английский клуб после пяти туров занимает предпоследнее, 23-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

На данный момент не сообщается, полноценный ли это трансфер или аренда.

Контракт хавбека с «Ростовом» рассчитан до середины 2019 года. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Амкаре».