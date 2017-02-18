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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Ингольштадт
Айнтрахт - Ингольштадт: обзор матча 18 февраля 2017
Айнтрахт
18.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Ингольштадт
26'
Р. Брежери
69'
П. Гросс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Ингольштадт
90'
+3
Замена
С. Киттель
️️️️
А. Коэн
89'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
Д. Лескано
Замена
Т. Тавата
️️️️
А. Майер
83'
81'
Красная карточка
М. Леки
Желтая карточка
Т. Чендлер
78'
69'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Гросс
Желтая карточка
М. Гектор
68'
Замена
Д. Блум
️️️️
А. Баркок
63'
61'
Замена
Рожер
️️️️
М. Тиссеран
Пенальти не реализован!
М. Хасебе
56'
Замена
М. Гектор
️️️️
Х. Вальехо
45'
Желтая карточка
А. Ребич
35'
Красная карточка
Д. Абрахам
34'
26'
ГОЛ! 0:1!
Р. Брежери
Пас отдал
Д. Лескано
Желтая карточка
О. Маскарель
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
14
Александер Майер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЛП
13
Паскаль Гросс
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
94
Флоран Хадергьонай
ПП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
17
Макс Безушков
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Рожер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
11
Маурице Мультауп
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Градецки
20
Хасебе
24
Вальехо
19
Абрахам
5
Очипка
8
Маскарель
22
Чендлер
14
Майер
9
Ребич
25
Баркок
9
Сеферович
4-4-1-1
1
Хансен
27
Моралес
34
Матип
18
Брежери
32
Тиссеран
94
Хадергьонай
13
Гросс
36
Коэн
29
Зуттнер
7
Леки
37
Лескано
25
Баркок
17
Блум
17
Блум
25
Баркок
14
Майер
17
Тавата
17
Тавата
14
Майер
24
Вальехо
6
Гектор
6
Гектор
24
Вальехо
32
Тиссеран
8
Рожер
8
Рожер
32
Тиссеран
36
Коэн
8
Киттель
8
Киттель
36
Коэн
37
Лескано
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
37
Лескано
Остались в запасе
Айнтрахт
Ингольштадт
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Макс Безушков
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
11
Маурице Мультауп
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Макс Безушков
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
11
Маурице Мультауп
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Айнтрахт - Ингольштадт
4
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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