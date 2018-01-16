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    Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»

    Клуб второй Бундеслиги «Ингольштадт» объявил о переходе полузащитника Патрика Эберта. Соглашение рассчитано до конца сезона.

    Последним клубом 30-летнего немца был испанский «Райо Вальекано». В сезоне-2016/17 он забил за команду пять голов в 28 играх всех турниров. Эберт расторг контракт с «Райо» прошлым летом и пропустил первую половину текущего сезона.

    С февраля 2014 года по июль 2015 хавбек принадлежал «Спартаку». Суммарно немец провел в составе красно-белых 23 встречи, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Twitter

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    16.01.2018 19:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 16 января 2018, 22:26

      сколько Эберт провел времени в Спартаке,но ни одного полезного действия на поле не было у него

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 16 января 2018, 20:11

      Пытался из него Мурат Якин что то выжить но как то средненько,ничем особым не запомнился!!!
      Увидел Эберта а вспомнил почему то МакГиди,вот он мне нравился,жалко быстро интерес потерял к игре

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