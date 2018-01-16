Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»

Клуб второй Бундеслиги «Ингольштадт» объявил о переходе полузащитника Патрика Эберта. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Последним клубом 30-летнего немца был испанский «Райо Вальекано». В сезоне-2016/17 он забил за команду пять голов в 28 играх всех турниров. Эберт расторг контракт с «Райо» прошлым летом и пропустил первую половину текущего сезона.

С февраля 2014 года по июль 2015 хавбек принадлежал «Спартаку». Суммарно немец провел в составе красно-белых 23 встречи, не отметившись результативными действиями.