Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол

Забавный эпизод случился в матче 24-го тура второй Бундеслиги «Дуйсбург» – «Ингольштадт» (2:1).

Во время одной из атак голкипер хозяев Марк Флеккен отвлекся, чтобы попить воды, бутылка с которой лежала в сетке его ворот. В этот момент гости доставили мяч в штрафную «Дуйсбурга», где один из защитников отбросил его головой Флеккену, однако тот отвернулся, чтобы положить бутылку на место, и соответственно не увидел этого, в результате чего нападающий «Ингольштадта» Стефан Кучке занес бесхозный мяч в ворота.

Do you ever just forget you're playing football? Because same. pic.twitter.com/A6NxYQpxNN