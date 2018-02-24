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Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол

24 февраля 2018, 17:42
13

Забавный эпизод случился в матче 24-го тура второй Бундеслиги «Дуйсбург»«Ингольштадт» (2:1).

Во время одной из атак голкипер хозяев Марк Флеккен отвлекся, чтобы попить воды, бутылка с которой лежала в сетке его ворот. В этот момент гости доставили мяч в штрафную «Дуйсбурга», где один из защитников отбросил его головой Флеккену, однако тот отвернулся, чтобы положить бутылку на место, и соответственно не увидел этого, в результате чего нападающий «Ингольштадта» Стефан Кучке занес бесхозный мяч в ворота.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: FourFourTwo
Германия Дуйсбург Ингольштадт
Комментарии (13)
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Tararambol
1519484125
Вхахаха чуть в ванной не утонул от увиденного! Ор)))
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kykyi
1519484526
С бодуна был наверное, 23 отмечал.
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OfaZavr
1519487544
в раздевалке вся команда даст ему "попить"))
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Munez89
1519493011
Какой то полоумный чувак! Ведь реально атака развивалась на ворота, не то что там кто то пнул со своей половины, я даже прихерел от увиденного!
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трениришко
1519493849
конкурент Реброва растет
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Полная Канистра
1519494828
у него видать обед по расписанию будерброд сьел решил горло прополоскать
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ivanthebest
1519495093
Да говорит, **..сь оно всё конём)) Бутылочка с водой куда по-важнее будут...)
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Обер-КанцлерЪ
1519495167
Видимо просто нужно было пропустить гол именно на этой минуте. Договорняки по всему миру играют к сожалению.
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Viper for CSKA
1519495516
Водохлёб несчастный) Даже комментатор ржёт) Весело у них там.
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Сильвербой
1519497190
Повезло что выиграли, а то наверное по печени получил от тренера и партнеров!))
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