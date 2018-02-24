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    Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол

    Забавный эпизод случился в матче 24-го тура второй Бундеслиги «Дуйсбург»«Ингольштадт» (2:1).

    Во время одной из атак голкипер хозяев Марк Флеккен отвлекся, чтобы попить воды, бутылка с которой лежала в сетке его ворот. В этот момент гости доставили мяч в штрафную «Дуйсбурга», где один из защитников отбросил его головой Флеккену, однако тот отвернулся, чтобы положить бутылку на место, и соответственно не увидел этого, в результате чего нападающий «Ингольштадта» Стефан Кучке занес бесхозный мяч в ворота.

    Источник: FourFourTwo

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    24.02.2018 17:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 24 февраля 2018, 21:33

      Повезло что выиграли, а то наверное по печени получил от тренера и партнеров!))

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 февраля 2018, 21:05

      Водохлёб несчастный) Даже комментатор ржёт) Весело у них там.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 24 февраля 2018, 20:59

      Видимо просто нужно было пропустить гол именно на этой минуте. Договорняки по всему миру играют к сожалению.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 февраля 2018, 20:58

      Да говорит, **..сь оно всё конём)) Бутылочка с водой куда по-важнее будут...)

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 февраля 2018, 20:53

      у него видать обед по расписанию будерброд сьел решил горло прополоскать

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 24 февраля 2018, 20:37

      конкурент Реброва растет

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 24 февраля 2018, 20:23

      Какой то полоумный чувак! Ведь реально атака развивалась на ворота, не то что там кто то пнул со своей половины, я даже прихерел от увиденного!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 февраля 2018, 18:52

      в раздевалке вся команда даст ему "попить"))

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      Рейтинг: +1137

      MDAR 24 февраля 2018, 18:27

      Тупо слил матч. Наверно за деньги.

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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > MDAR 24 февраля 2018, 19:02

      слил бы, если б проиграли) а так выиграли же)))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 февраля 2018, 18:02

      С бодуна был наверное, 23 отмечал.

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