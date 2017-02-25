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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Айнтрахт
Герта - Айнтрахт: обзор матча 25 февраля 2017
Герта
25.02.2017, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
52'
В. Ибишевич
83'
В. Дарида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Айнтрахт
Замена
О. Дуда
️️️️
В. Дарида
89'
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
С. Лангкамп
87'
ГОЛ! 2:0!
В. Дарида
Пас отдал
М. Миттельштадт
83'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
С. Калу
81'
78'
Красная карточка
Х. Сеферович
75'
Желтая карточка
М. Гектор
69'
Замена
Д. Блум
️️️️
Г. Варела
64'
Замена
Ш. Тарашай
️️️️
М. Безушков
58'
Желтая карточка
М. Гачинович
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
С. Калу
52'
Желтая карточка
Г. Харагучи
40'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
16
Владимир Дарида
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
17
Макс Безушков
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
21
Шани Тарашай
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Ярстейн
4
Лангкамп
25
Брукс
4
Штарк
21
Платтенхардт
22
Пекарик
5
Скьельбред
78
Харагучи
16
Дарида
11
Ибишевич
8
Калу
3-2-1-2-1
1
Градецки
20
Хасебе
17
Тавата
6
Гектор
22
Чендлер
5
Очипка
17
Безушков
8
Гачинович
9
Ребич
9
Сеферович
16
Дарида
8
Дуда
8
Дуда
16
Дарида
8
Калу
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
8
Калу
4
Лангкамп
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
2
Варела
17
Блум
17
Блум
2
Варела
17
Безушков
21
Тарашай
21
Тарашай
17
Безушков
Остались в запасе
Герта
Айнтрахт
1
Нильс Кербер
ВР
35
Александр Эссвайн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
27
Мариус Вольф
ПЗ
13
Хайнц Линднер
ВР
14
Александер Майер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
35
Александр Эссвайн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
27
Мариус Вольф
ПЗ
13
Хайнц Линднер
ВР
14
Александер Майер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Герта - Айнтрахт
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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