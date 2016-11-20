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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Айнтрахт
Вердер - Айнтрахт: обзор матча 20 ноября 2016
Вердер
20.11.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
38'
Ф. Гриллич
52'
А. Майер
90'
А. Баркок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Айнтрахт
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Баркок
Пас отдал
Б. Очипка
84'
Замена
А. Ребич
️️️️
Б. Хргота
Замена
Л. Ти
️️️️
К. Писарро
83'
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
С. Гнабри
77'
75'
Замена
А. Баркок
️️️️
М. Гачинович
Желтая карточка
С. Гнабри
73'
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
Ф. Гриллич
72'
62'
Желтая карточка
Х. Вальехо
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Майер
45'
Замена
А. Майер
️️️️
С. Хусти
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гриллич
Пас отдал
Н. Мойсандер
38'
24'
Желтая карточка
О. Маскарель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
8
Омар Маскарель
ОП
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
31
Фин Бартельс
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
38
Энис Буньяки
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Видвальд
8
Фритц
4
Мойсандер
13
Велькович
25
Гарсия
27
Гриллич
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
7
Гнабри
14
Писарро
10
Крузе
3-3-2-1-1
1
Градецки
20
Хасебе
24
Вальехо
19
Абрахам
22
Чендлер
8
Маскарель
5
Очипка
10
Фабиан
9
Хусти
8
Гачинович
10
Хргота
7
Гнабри
31
Бартельс
31
Бартельс
7
Гнабри
27
Гриллич
44
Баргфреде
44
Баргфреде
27
Гриллич
14
Писарро
9
Ти
9
Ти
14
Писарро
10
Хргота
9
Ребич
9
Ребич
10
Хргота
9
Хусти
14
Майер
14
Майер
9
Хусти
8
Гачинович
25
Баркок
25
Баркок
8
Гачинович
Остались в запасе
Вердер
Айнтрахт
20
Изет Хайрович
ПВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
Главный тренер
Александер Нури
13
Хайнц Линднер
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
9
Харис Сеферович
ЦФ
38
Энис Буньяки
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
9
Харис Сеферович
ЦФ
38
Энис Буньяки
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Вердер - Айнтрахт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Кампка
(Майнц)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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