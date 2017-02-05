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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Дармштадт
Айнтрахт - Дармштадт: обзор матча 05 февраля 2017
Айнтрахт
05.02.2017, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Дармштадт
74'
М. Хасебе (П)
83'
А. Ребич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Дармштадт
Желтая карточка
А. Баркок
89'
Замена
М. Безушков
️️️️
О. Маскарель
88'
Замена
А. Баркок
️️️️
М. Гачинович
85'
ГОЛ! 2:0!
А. Ребич
Пас отдал
А. Майер
83'
Желтая карточка
М. Гачинович
82'
79'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
П. Нимайер
78'
Желтая карточка
А. Сулу
Замена
Ш. Тарашай
️️️️
Б. Хргота
75'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Хасебе
74'
73'
Желтая карточка
А. Милошевич
68'
Замена
А. Чолак
️️️️
Т. Бойд
62'
Замена
С. Сиригу
️️️️
С. Сэм
36'
Желтая карточка
П. Нимайер
27'
Желтая карточка
М. Хеллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
14
Александер Майер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
33
Сидней Сэм
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
21
Шани Тарашай
ЦФ
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Градецки
20
Хасебе
24
Вальехо
19
Абрахам
5
Очипка
8
Маскарель
22
Чендлер
14
Майер
9
Ребич
8
Гачинович
10
Хргота
4-4-1-1
21
Эссер
44
Федецкий
4
Сулу
37
Милошевич
32
Холланд
18
Нимайер
8
Гондорф
20
Хеллер
33
Сэм
10
Розенталь
13
Бойд
8
Маскарель
17
Безушков
17
Безушков
8
Маскарель
8
Гачинович
25
Баркок
25
Баркок
8
Гачинович
10
Хргота
21
Тарашай
21
Тарашай
10
Хргота
33
Сэм
8
Сиригу
8
Сиригу
33
Сэм
18
Нимайер
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
18
Нимайер
13
Бойд
14
Чолак
14
Чолак
13
Бойд
Остались в запасе
Айнтрахт
Дармштадт
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Даниэль Фернандес
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Торстен Фрингс
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Торстен Фрингс
Статистика матча Айнтрахт - Дармштадт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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