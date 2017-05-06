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    Торстен Фрингс

    Тренер
    Имя Торстен
    Фамилия Фрингс
    Команда Дармштадт
    Гражданство Германия
    Дата рождения 22 ноября 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дармштадт 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.08.2022 Ингольштадт 0 : 3 Дармштадт
    18.10.2022 Дармштадт 2 : 1 Боруссия
    07.02.2023 Айнтрахт 4 : 2 Дармштадт
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