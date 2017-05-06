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    Фрингс боится попасть под колеса «Баварии»

    Главный тренер «Дармштадта» Торстен Фрингс не строит иллюзий относительно предстоящего его команде матча с «Баварией». Он понимает, что уровень соперника, даже в ослабленном варианте состава, гораздо мощнее его команды. К тому же в этой встрече не сыграют Терренс Бойд (ушиб) и Петер Нимайер (проблемы с ахиллом).

    «Даже несмотря на то, что «Бавария» выставит не самый сильный свой состав, их уровень все равно будет значительно выше нашего. Не думаю, что они будут играть хоть на один процент расслабленнее обычного. Мы должны быть начеку и постараться не попасть под колеса. Мы не собираемся сдаваться раньше времени. Мы отдадим все силы, а там посмотрим, что будет», – сказал Фрингс.

    Матч 32-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Дармштадт» состоится в субботу, 6 мая, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Бавария»

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    06.05.2017 07:44
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