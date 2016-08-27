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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Шальке-04
Айнтрахт - Шальке-04: обзор матча 27 августа 2016
Айнтрахт
27.08.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Шальке-04
13'
А. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Шальке-04
Замена
Х. Сеферович
️️️️
М. Гачинович
90'
89'
Желтая карточка
Й. Гайс
Желтая карточка
О. Маскарель
88'
Желтая карточка
Г. Варела
87'
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Б. Хргота
81'
Красная карточка
М. Гектор
79'
74'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
Д. Аого
Пенальти не реализован!
А. Майер
68'
67'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
62'
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
С. Колашинац
Замена
Т. Чендлер
️️️️
С. Хусти
56'
45'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Ф. Ди Санто
ГОЛ! 1:0!
А. Майер
Пас отдал
С. Хусти
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
8
Омар Маскарель
ОП
14
Александер Майер
АП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
3
Деннис Аого
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
10
Марко Фабиан
ЦП
38
Энис Буньяки
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Градецки
20
Хасебе
19
Абрахам
6
Гектор
5
Очипка
8
Маскарель
2
Варела
9
Хусти
8
Гачинович
14
Майер
10
Хргота
4-2-1-3
1
Ферманн
27
Налдо
80
Кайсара
5
Хеведес
23
Колашинац
3
Аого
30
Гайс
7
Майер
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
9
Ди Санто
10
Хргота
24
Вальехо
24
Вальехо
10
Хргота
9
Хусти
22
Чендлер
22
Чендлер
9
Хусти
8
Гачинович
9
Сеферович
9
Сеферович
8
Гачинович
23
Колашинац
21
Баба
21
Баба
23
Колашинац
3
Аого
6
Бенталеб
6
Бенталеб
3
Аого
9
Ди Санто
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Ди Санто
Остались в запасе
Айнтрахт
Шальке-04
17
Данни Блум
ЛВ
13
Хайнц Линднер
ВР
10
Марко Фабиан
ЦП
38
Энис Буньяки
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
17
Данни Блум
ЛВ
13
Хайнц Линднер
ВР
10
Марко Фабиан
ЦП
38
Энис Буньяки
ЦФ
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Айнтрахт - Шальке-04
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Дойче банк Парк
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