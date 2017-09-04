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    Маркус Вайнцирль

    Тренер
    Имя Маркус
    Фамилия Вайнцирль
    Гражданство Германия
    Дата рождения 28 декабря 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Штутгарт 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.09.2020 Ганза 0 : 1 Штутгарт
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