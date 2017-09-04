Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Маркус Вайнцирль
Главные новости
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
1
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
13 марта
23:50
Смотрите больше материалов о российском и мировом футболе в нашем канале Дзен
23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
3
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
4
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
10
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
4
19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
1
19:19
Реклама
Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
1
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Маркус Вайнцирль
Тренер
Имя
Маркус
Фамилия
Вайнцирль
Гражданство
Германия
Дата рождения
28 декабря 1974
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Германия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2019/2020
Германия. Бундеслига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Товарищеские матчи 2015
Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Кубок 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Германия. Бундеслига 2013/2014
Германия. Кубок 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Германия. Кубок 2012/2013
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Штутгарт
1
1
0
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
13.09.2020
Ганза
0 : 1
Штутгарт
4 сентября 2017
10:40
Коноплянка рад увольнению Вайнцирля из «Шальке-04»
15 июня 2017
06:17
Коноплянка извинился перед «Шальке-04» за свое поведение через агента
3
9 июня 2017
08:43
Вайнцирль покинет «Шальке-04»
2
29 апреля 2017
11:31
Вайнцирль назвал победу над «Байером» полностью заслуженной
30 марта 2017
11:53
Тренер «Шальке» хочет серьезно усилиться перед следующим сезоном
1
8 марта 2017
07:29
Стевенс заступился за главного тренера и спортдиректора «Шальке-04»
2 марта 2017
07:30
Вайнцирль: «Так обороняться против «Баварии» нельзя»
24 февраля 2017
20:04
Налдо выбыл до конца сезона
1
4 февраля 2017
21:53
Вайнцирль расстроен, что «Шальке» не реализовал 200-процентные моменты в матче с «Баварией»
4 ноября 2016
06:11
Вайнцирль: «Забили «Краснодару» в самый нужный момент»
1
29 октября 2016
23:25
Вайнцирль доволен нулевой ничьей с «Боруссией» Д
20 октября 2016
22:42
Вайнцирль: «Краснодар» заставил «Шальке-04» выложиться по полной»
19 октября 2016
19:18
Вайнцирль: «Надеемся получить в матче с «Краснодаром» хотя бы одно очко»
2
22 сентября 2016
08:59
В «Шальке-04» обеспокоены давлением на команду
3
2 июня 2016
22:07
Вайнцирль – новый главный тренер «Шальке»
19:52
Шустер возглавил «Аугсбург», Вайнцирль уйдет в «Шальке»
25 мая 2016
08:48
Вайнцирль: «Меня ждут непростые задачи в «Шальке», однако мне терять нечего»
10 мая 2016
07:56
Вайнцирль подпишет контракт с «Шальке» в ближайшие дни
13 апреля 2016
07:36
«Аугсбург» не отпустит Вайнцирля в «Шальке»
12 апреля 2016
08:55
«Шальке» может возглавить наставник «Аугсбурга» Вайнцирль
11.10.2016 10:00
«У нас не получается держать темп». Как «Шальке» скатился на дно
«Шальке» установил клубный антирекорд, проиграв пять раз подряд на старте. Разгромная победа над «Боруссией М» дала надежду, но ситуацию не выправила. «Бомбардир» разбирается, почему клуб, претендовавший на попадание в зону Лиги чемпионов, теперь борется за выживание.
3
31.08.2015 18:15
Прощание де Брюйне, «Боруссии» на концах таблицы и дерзкие аутсайдеры. Главные события 3-го тура немецкой Бундеслиги
Гладбахский провал, очередное проявление героизма от «Ингольштадта» и «Кельн» в зоне еврокубков – в обзоре минув тура Бундеслиги от «Бомбардира».
1
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение