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Маркус Вайнцирль
Маркус Вайнцирль
Германия
28 декабря 1974 (51)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Коноплянка рад увольнению Вайнцирля из «Шальке-04»
2017.09.04 10:40
Коноплянка извинился перед «Шальке-04» за свое поведение через агента
2017.06.15 06:17
3
Вайнцирль покинет «Шальке-04»
2017.06.09 08:43
2
Вайнцирль назвал победу над «Байером» полностью заслуженной
2017.04.29 11:31
Тренер «Шальке» хочет серьезно усилиться перед следующим сезоном
2017.03.30 11:53
1
Стевенс заступился за главного тренера и спортдиректора «Шальке-04»
2017.03.08 07:29
Вайнцирль: «Так обороняться против «Баварии» нельзя»
2017.03.02 07:30
Налдо выбыл до конца сезона
2017.02.24 20:04
1
Вайнцирль расстроен, что «Шальке» не реализовал 200-процентные моменты в матче с «Баварией»
2017.02.04 21:53
Вайнцирль: «Забили «Краснодару» в самый нужный момент»
2016.11.04 06:11
1
Вайнцирль доволен нулевой ничьей с «Боруссией» Д
2016.10.29 23:25
Вайнцирль: «Краснодар» заставил «Шальке-04» выложиться по полной»
2016.10.20 22:42
Вайнцирль: «Надеемся получить в матче с «Краснодаром» хотя бы одно очко»
2016.10.19 19:18
2
В «Шальке-04» обеспокоены давлением на команду
2016.09.22 08:59
3
Вайнцирль – новый главный тренер «Шальке»
2016.06.02 22:07
Шустер возглавил «Аугсбург», Вайнцирль уйдет в «Шальке»
2016.06.02 19:52
Вайнцирль: «Меня ждут непростые задачи в «Шальке», однако мне терять нечего»
2016.05.25 08:48
Вайнцирль подпишет контракт с «Шальке» в ближайшие дни
2016.05.10 07:56
«Аугсбург» не отпустит Вайнцирля в «Шальке»
2016.04.13 07:36
«Шальке» может возглавить наставник «Аугсбурга» Вайнцирль
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