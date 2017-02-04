Вайнцирль расстроен, что «Шальке» не реализовал 200-процентные моменты в матче с «Баварией»

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль подвел итоги матча 19-го тура Бундеслиги против «Баварии» (1:1). По мнению специалиста, его подопечные должны были выходить вперед, но не реализовали верные моменты.

«Мы продемонстрировали хороший футбол, особенно в первом тайме. Мы успешно отбились от ранних атак «Баварии», а потом мы не смогли воспользоваться 200-процентными моментами. Мы должны были выходить вперед, но не смогли. А во втором тайме мы оказались под давлением. То, что против класса «Баварии» нужна удача, чтобы отбиться, очевидно. У нас она была», – заявил Вайнцирль.

«Шальке» после 19-ти матчей находится на 11-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.