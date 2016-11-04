Вайнцирль: «Забили «Краснодару» в самый нужный момент»

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль признался, что его команда весьма вовремя смогла реализовать свои моменты в матче с «Краснодаром», так как соперник доставлял серьезные проблемы.

«Мы забили оба мяча в самый нужный момент, так как перед этим у нас были определенные проблемы. Это преимущество позволило нам во втором тайме обойтись без риска.

Мы счастливы, ведь мы добились своей цели. Мы все гордимся тем, что обеспечили себе первое место в группе после четырех туров. Теперь мы можем полностью сконцентрироваться на Бундеслиге», – сказал Вайнцирль.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Шальке» – «Краснодар» закончился со счетом 2:0.