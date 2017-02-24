Налдо выбыл до конца сезона

Защитник «Шальке-04» Налдо пропустит остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы.

«Это очень обидная новость для нас. Нам придется поломать голову над тем, кто будет играть на его месте в оставшейся части сезона. Возможно, из-за этого придется сменить тактику», – приводит слова главного тренера команды Маркуса Вайнцирля Eurosport.

В текущем сезоне Налдо провел 18 матчей в Бундеслиге, в которых забил один гол. Напомним, что 34-летний бразилец перешел в «Шальке-04» летом прошлого года на правах свободного агента.