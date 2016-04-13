«Аугсбург» не отпустит Вайнцирля в «Шальке»

Руководство «Аугсбурга» не собирается расставаться с главным тренером команды Маркусом Вайнцирлем. По словам спортивного директора клуба Штефана Ройтера, свой контракт специалист доработает до конца. Ранее в СМИ сообщили о том, что Вайнцирль может по окончании нынешнего сезона возглавить «Шальке».

«Инициатива действий сейчас только в наших руках. У Вайнцирля с «Аугсбургом» долгосрочный контракт. Поэтому вопрос в нашем клубе определенно не обсуждается. Принципиально не хочется отказываться от специалистов высокого уровня», — сказал Ройтер в интервью одному из немецких телеканалов.