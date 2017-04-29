Вайнцирль назвал победу над «Байером» полностью заслуженной

Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль назвал победу в выездном матче 31-го тура Бундеслиги над «Байером» полностью заслуженной. Он отметил, что три гола в течение нескольких минут придали его команде уверенности в своих силах.

«Мы очень рады этой полностью заслуженной победе. Конечно, в начале встречи нам немного повезло. Мы вполне могли оказаться в положении отыгрывающейся стороны. Три гола в течение нескольких минут придали нам уверенности в своих силах.

Было видно, что мы можем успешно комбинировать и хорошо атаковать. Мы также решили в свою пользу много единоборств. Важно, что сразу после перерыва мы сделали счет 4:0.

Я надеюсь, что этот позитивный стимул мы сможем перенести и на следующие три матча. В этих матчах мы постараемся набрать как можно больше очков», – сказал Вайнцирль.

Матч 31-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» – «Шальке-04» закончился со счетом 1:4.