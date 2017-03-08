Стевенс заступился за главного тренера и спортдиректора «Шальке-04»

Экс-главный тренер «Шальке-04» Хуб Стевенс заступился за нынешнего наставника команды Маркуса Вайнцирля и спортивного директора клуба Кристиана Хайделя.

«Я вижу, что у Вайнцирля и Хайделя есть свой план. Я знаю их мысли и могу сказать, что они продуктивны.

Вайнцирль должен продолжать работать в «Шальке», он должен быть спокоен и сосредоточен на своей работе. То же самое относится и к Хайделю», – приводит слова Стевенса Sport1.de.

Стоит отметить, что после 23 туров «Шальке-04» с 27 очками занимает 13-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.