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    Стевенс заступился за главного тренера и спортдиректора «Шальке-04»

    Экс-главный тренер «Шальке-04» Хуб Стевенс заступился за нынешнего наставника команды Маркуса Вайнцирля и спортивного директора клуба Кристиана Хайделя.

    «Я вижу, что у Вайнцирля и Хайделя есть свой план. Я знаю их мысли и могу сказать, что они продуктивны.

    Вайнцирль должен продолжать работать в «Шальке», он должен быть спокоен и сосредоточен на своей работе. То же самое относится и к Хайделю», – приводит слова Стевенса Sport1.de.

    Стоит отметить, что после 23 туров «Шальке-04» с 27 очками занимает 13-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2017 07:29
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