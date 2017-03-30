Тренер «Шальке» хочет серьезно усилиться перед следующим сезоном

Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль призвал руководство клубом к тому, чтобы в предстоящее трансферное окно позаботиться об укреплении состава серьезными игроками.

«Так больше не может продолжаться, чтобы команда отклонялась от своей цели из-за того, что кто-то из игроков выбыл из строя. Нам обязательно нужно усиливать свой состав. «Шальке» необходимы такие игроки, как Левандовски из «Баварии», Модест из «Кельна» и Обамеянг из дортмундской «Боруссии», – приводит слова Вайнцирля Die Zeit.

После 25 туров «Шальке» имеет в своем активе 33 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги.