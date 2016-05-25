Вайнцирль: «Меня ждут непростые задачи в «Шальке», однако мне терять нечего»

Будущий наставник «Шальке» Маркус Вайнцирль не боится серьезных вызовов со своей новой командой.

«Должен ли я бояться, заранее думая о том, что могу провалиться? Я знаю, что меня ждут непростые задачи, однако мне терять нечего. Если у меня не получится, то я буду одним из многих, кто потерпел неудачу. Но я не провалюсь, так как очень долго готовился к этому», — сказал специалист.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Шальке» занял пятое место и не получил права участвовать в Лиге чемпионов.