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    Вайнцирль: «Так обороняться против «Баварии» нельзя»

    Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль признался, что крупное поражение от «Баварии» в четвертьфинале Кубка Германии удивило его.

    «Мы не смогли показать свои бойцовские качества в этой встрече. Первые 30 минут обернулись для «Шальке» настоящей катастрофой, так как к тому времени мы уже проигрывали с разницей в три мяча.

    Перед матчем мы планировали провести игру совсем иначе. Однако в Мюнхене тебе ничего не дарят. Так нельзя обороняться против столь сильного соперника, который не прощает твоих ошибок», – сказал Вайнцирль после встречи.

    Матч 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» – «Шальке-04» закончился со счетом 3:0.

    Источник: ФК «Бавария»

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    02.03.2017 07:30
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