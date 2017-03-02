Вайнцирль: «Так обороняться против «Баварии» нельзя»

Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль признался, что крупное поражение от «Баварии» в четвертьфинале Кубка Германии удивило его.

«Мы не смогли показать свои бойцовские качества в этой встрече. Первые 30 минут обернулись для «Шальке» настоящей катастрофой, так как к тому времени мы уже проигрывали с разницей в три мяча.

Перед матчем мы планировали провести игру совсем иначе. Однако в Мюнхене тебе ничего не дарят. Так нельзя обороняться против столь сильного соперника, который не прощает твоих ошибок», – сказал Вайнцирль после встречи.

Матч 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» – «Шальке-04» закончился со счетом 3:0.