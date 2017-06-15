Коноплянка извинился перед «Шальке-04» за свое поведение через агента

Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка через своего агента извинился за критику бывшего главного тренера гельзенкирхенцев Маркуса Вайнцирля.

«Коноплянка принес нам свои извинения. Он сделал это через агента, который позвонил мне, извинившись от имени игрока. Он сожалеет, что поддался эмоциям, но мы не можем это так оставить. Мы должны показать, что подобное больше не может повториться», – рассказал спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель.

Известно, что клуб уже подверг штрафным санкциям украинского легионера.