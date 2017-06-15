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    Коноплянка извинился перед «Шальке-04» за свое поведение через агента

    Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка через своего агента извинился за критику бывшего главного тренера гельзенкирхенцев Маркуса Вайнцирля.

    «Коноплянка принес нам свои извинения. Он сделал это через агента, который позвонил мне, извинившись от имени игрока. Он сожалеет, что поддался эмоциям, но мы не можем это так оставить. Мы должны показать, что подобное больше не может повториться», – рассказал спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель.

    Известно, что клуб уже подверг штрафным санкциям украинского легионера.

    Источник: Bild

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    15.06.2017 06:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 15 июня 2017, 12:12

      Как пи..ть так сам, а как извиняться, то через агента..

      0
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 15 июня 2017, 09:01

      Обкурился, отошел, извинился ( АГЕНТ)!!!!

      2
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 15 июня 2017, 07:12

      Коноплянко то в курсе,что он извенился ))

      3
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