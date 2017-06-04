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  • Коноплянка назвал главного тренера «Шальке-04» трусом и намерен покинуть команду

Коноплянка назвал главного тренера «Шальке-04» трусом и намерен покинуть команду

4 июня 2017, 17:23
16

Нападающий «Шальке-04» Евгений Коноплянка назвал главного тренера немецкого клуба Маркуса Вайнцирля трусом, а также выразил желание покинуть команду.

«Я не скрываю, что хочу покинуть «Шальке-04». Разговаривал с генеральным директором и понял, что тренер остается. Он меня вызывал, говорил с такой улыбкой: «Жень, я вижу, что ты хочешь играть». Я на него смотрю: «Что, серьезно, вы только сейчас это поняли?». Он сказал, что мне лучше найти в следующем сезоне другую команду. А я ему говорю: «Слушай, а ты думаешь, ты здесь дольше останешься, чем я?». Я бы задал ему еще больше вопросов.

Я требовал большего объяснения, все-таки он готов отпустить игрока, купленного за 15 миллионов. И вот сейчас он хочет со мной поговорить за минуту, до того как я уезжаю домой. Это трусость, и этот тренер – трус, я не буду этого скрывать. И он не задержится в этой команде, я ему желаю этого. Иначе потом «Шальке-04» будет играть во второй лиге», – приводит слова Коноплянки FootballHub.

В нынешнем сезоне Коноплянка провел за «Шальке-04» в Бундеслиге 17 матчей, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

18 важных трансферов лета, которые уже состоялись

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Шальке-04 Коноплянка Евгений
Комментарии (16)
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T 72
1496587567
Нападающий за 17 игр забил гол и отдал пас,да он гений и вправе вообще всех там поувольнять
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dok66
1496588218
Если это правда , то он совсем с головой не дружит , или как ? 17 матчей и один гол для напа , и еще вякает ?
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lordmrv
1496588513
Раскрылась гнидошная суть хохла.
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Егор Велунов
1496590078
Команда Шальке 04 свалилась на 10 место, это гнилая работа тренера. А у Коноплянки проблемы не только с тренером, но и с игроками. Его явно не любят игроки клуба, может быть от зависти из-за его зарплаты и цены. Звёздочку схватил Конобанка (банка по испански вроде скамейка), так его называли болельщики в Испании, а до подлинных звёзд ему далеко, ой далеко. Сидел на скамейке и в Германии. Но то, что послал далеко тренера, тоже приятно. Редкость для постсоветских футболистов посылать тренеров в заслуженные места в зарубежных клубах. :)
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OfaZavr
1496591205
Нахрен гнать подлеца!
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кошмарик
1496591448
блин.. где хохлы, там ругань и вонь..
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Жак-Энтони
1496591862
Бандера, е*аш обратно к петухам майдановским
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boris13
1496592723
слова слабого человека с комплексом неполноценности
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Сильвербой
1496593722
Немцы, вы чего хохлов обижаете??? Украина цэ Европа!!! Им нужно деньги давать, в состав постоянно ставить и в задницу целовать, а за это они с радостью насерут вам на голову!!!
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directorpg
1496594167
Уже всем известно: если у тебя не получается, виноват тренер - "тренеришко" или тренер - "трус"
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