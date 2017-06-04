Коноплянка назвал главного тренера «Шальке-04» трусом и намерен покинуть команду

Нападающий «Шальке-04» Евгений Коноплянка назвал главного тренера немецкого клуба Маркуса Вайнцирля трусом, а также выразил желание покинуть команду.

«Я не скрываю, что хочу покинуть «Шальке-04». Разговаривал с генеральным директором и понял, что тренер остается. Он меня вызывал, говорил с такой улыбкой: «Жень, я вижу, что ты хочешь играть». Я на него смотрю: «Что, серьезно, вы только сейчас это поняли?». Он сказал, что мне лучше найти в следующем сезоне другую команду. А я ему говорю: «Слушай, а ты думаешь, ты здесь дольше останешься, чем я?». Я бы задал ему еще больше вопросов.

Я требовал большего объяснения, все-таки он готов отпустить игрока, купленного за 15 миллионов. И вот сейчас он хочет со мной поговорить за минуту, до того как я уезжаю домой. Это трусость, и этот тренер – трус, я не буду этого скрывать. И он не задержится в этой команде, я ему желаю этого. Иначе потом «Шальке-04» будет играть во второй лиге», – приводит слова Коноплянки FootballHub.

В нынешнем сезоне Коноплянка провел за «Шальке-04» в Бундеслиге 17 матчей, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

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