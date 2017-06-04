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    Коноплянка назвал главного тренера «Шальке-04» трусом и намерен покинуть команду

    Нападающий «Шальке-04» Евгений Коноплянка назвал главного тренера немецкого клуба Маркуса Вайнцирля трусом, а также выразил желание покинуть команду.

    «Я не скрываю, что хочу покинуть «Шальке-04». Разговаривал с генеральным директором и понял, что тренер остается. Он меня вызывал, говорил с такой улыбкой: «Жень, я вижу, что ты хочешь играть». Я на него смотрю: «Что, серьезно, вы только сейчас это поняли?». Он сказал, что мне лучше найти в следующем сезоне другую команду. А я ему говорю: «Слушай, а ты думаешь, ты здесь дольше останешься, чем я?». Я бы задал ему еще больше вопросов.

    Я требовал большего объяснения, все-таки он готов отпустить игрока, купленного за 15 миллионов. И вот сейчас он хочет со мной поговорить за минуту, до того как я уезжаю домой. Это трусость, и этот тренер – трус, я не буду этого скрывать. И он не задержится в этой команде, я ему желаю этого. Иначе потом «Шальке-04» будет играть во второй лиге», – приводит слова Коноплянки FootballHub.

    В нынешнем сезоне Коноплянка провел за «Шальке-04» в Бундеслиге 17 матчей, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2017 17:23
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +979

      directorpg 4 июня 2017, 19:36

      Уже всем известно: если у тебя не получается, виноват тренер - "тренеришко" или тренер - "трус"

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 июня 2017, 19:28

      Немцы, вы чего хохлов обижаете??? Украина цэ Европа!!! Им нужно деньги давать, в состав постоянно ставить и в задницу целовать, а за это они с радостью насерут вам на голову!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      boris13 4 июня 2017, 19:12

      слова слабого человека с комплексом неполноценности

      3
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      Рейтинг: +10

      Жак-Энтони 4 июня 2017, 18:57

      Бандера, е*аш обратно к петухам майдановским

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 4 июня 2017, 18:50

      блин.. где хохлы, там ругань и вонь..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2017, 18:46

      Нахрен гнать подлеца!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 4 июня 2017, 18:34

      уезжал бы в тихую..ни хрена ниче не показал..это за тебя щас больше ляма не дадут..

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Chernyi Lis 4 июня 2017, 18:46

      Зенит даст... он же вроде туда собирался транзитом через Шальке

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > RedGreenHooligan 4 июня 2017, 20:42

      не..он же не самоубийца..))

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > RedGreenHooligan 4 июня 2017, 21:48

      вместо петуха кукарекать??

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 4 июня 2017, 18:27

      Команда Шальке 04 свалилась на 10 место, это гнилая работа тренера. А у Коноплянки проблемы не только с тренером, но и с игроками. Его явно не любят игроки клуба, может быть от зависти из-за его зарплаты и цены. Звёздочку схватил Конобанка (банка по испански вроде скамейка), так его называли болельщики в Испании, а до подлинных звёзд ему далеко, ой далеко. Сидел на скамейке и в Германии. Но то, что послал далеко тренера, тоже приятно. Редкость для постсоветских футболистов посылать тренеров в заслуженные места в зарубежных клубах. :)

      0
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      Рейтинг: +3692

      lordmrv 4 июня 2017, 18:01

      Раскрылась гнидошная суть хохла.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 июня 2017, 17:56

      Если это правда , то он совсем с головой не дружит , или как ? 17 матчей и один гол для напа , и еще вякает ?

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