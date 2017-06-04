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    18 важных трансферов лета, которые уже состоялись


    4.1
    Голосов: 17
    04.06.2017 17:55
    Лето только началось, а клубы уже проворачивают крутые сделки. Главные из них – в подборке «Бомбардира».

    Главные моменты чемпионата России-2016/17

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Бомбардир
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 3 июня 2017, 21:19

      Интересно. Эдерсон в МанСити-авантюра за огромные деньги. Что мешало того же Шмейхеля купить?

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Danish Dynamite 5 июня 2017, 08:28

      То что его никто не продаст.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Dgad 5 июня 2017, 08:47

      Да он на 99% уйдёт этим летом в топ-клуб. Лестер точно 35 лямов за него не запросит, а по классу он гораздо выше.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Danish Dynamite 5 июня 2017, 09:18

      Да не продаст его Лестер, там президент говорил что главная цель ни за какие деньги не отпускать Шмайхеля.

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Danish Dynamite 5 июня 2017, 11:55

      По классу выше? Спорное утверждение. Лестер немало страдал в этом сезоне из-за его ошибок + помню его еще по чемпионшипу, там его ваще никто всерьез не принимал. Со сборной у него тоже никак.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > vick-north-west 5 июня 2017, 12:37

      Вот про сборную не надо так говорить, проблема датчан не в нём, а в отсутствии классной атаки. Шмейхель - лучшее, что сейчас есть в сборной Дании, именно так, а никакой не мягкотелый Эриксен, не Кристенсен и не Дольберг... говорю как их давний болельщик (с 1998 года).

      Это самый, возможно, недооцененный вратарь в мире, который только сейчас раскрылся. Зря ты так. У него самое главное есть - стабильно качественная игра с ЛЮБЫМ соперником. Это и отличает Шмеля-младшего от того же Эдерсона. А что косячил в 1 половине сезона - так там вся команда Раньери сливала, они все признавали это.

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Danish Dynamite 12 июня 2017, 14:55

      Шмехель раньше как раз таки и играл за МС, но не подошел аренды и продажа, смысл возвращать?

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Danish Dynamite 12 июня 2017, 14:55

      и да он воспитанник МС)))

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Danish Dynamite 12 июня 2017, 14:58

      он сам не захочет туда возвращаться. после того как его выкинули с клуба из-за ненадобностью

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      Рейтинг: +139

      vanchope34 3 июня 2017, 13:38

      Скоро в графе "куда" будет один Зеня))))

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      Рейтинг: +72

      D'achkov 3 июня 2017, 13:38

      дзадза же давно перешел

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > D'achkov 5 июня 2017, 02:19

      был в аренде а теперь выкуп

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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 3 июня 2017, 12:12

      Смолова пока нет((((

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