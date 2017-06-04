18 важных трансферов лета, которые уже состоялись

Интересно. Эдерсон в МанСити-авантюра за огромные деньги. Что мешало того же Шмейхеля купить?
Интересно. Эдерсон в МанСити-авантюра за огромные деньги. Что мешало того же Шмейхеля купить?
То что его никто не продаст.
Да он на 99% уйдёт этим летом в топ-клуб. Лестер точно 35 лямов за него не запросит, а по классу он гораздо выше.
Да не продаст его Лестер, там президент говорил что главная цель ни за какие деньги не отпускать Шмайхеля.
По классу выше? Спорное утверждение. Лестер немало страдал в этом сезоне из-за его ошибок + помню его еще по чемпионшипу, там его ваще никто всерьез не принимал. Со сборной у него тоже никак.
Вот про сборную не надо так говорить, проблема датчан не в нём, а в отсутствии классной атаки. Шмейхель - лучшее, что сейчас есть в сборной Дании, именно так, а никакой не мягкотелый Эриксен, не Кристенсен и не Дольберг... говорю как их давний болельщик (с 1998 года).
Это самый, возможно, недооцененный вратарь в мире, который только сейчас раскрылся. Зря ты так. У него самое главное есть - стабильно качественная игра с ЛЮБЫМ соперником. Это и отличает Шмеля-младшего от того же Эдерсона. А что косячил в 1 половине сезона - так там вся команда Раньери сливала, они все признавали это.
Шмехель раньше как раз таки и играл за МС, но не подошел аренды и продажа, смысл возвращать?
и да он воспитанник МС)))
он сам не захочет туда возвращаться. после того как его выкинули с клуба из-за ненадобностью
Скоро в графе "куда" будет один Зеня))))