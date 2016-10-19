Вайнцирль: «Надеемся получить в матче с «Краснодаром» хотя бы одно очко»

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль рассказал об ожиданиях от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара».

«Некоторые футболисты не приехали в Краснодар не потому, что мы их щадим. Просто завтра нам нужно будет выложиться по полной, а им нет смысла преодолевать такой путь, чтобы сидеть на скамейке запасных.

Мы тщательно готовились к встрече, разбирали игру соперника. Мы испытываем к «Краснодару» большое уважение, они провели неплохие встречи против «Ниццы» и «Зальцбурга». Надеемся, что завтра нам удастся получить хотя бы одно очко.

Стиль нашей игры меняться не будет, но естественно, что мы ориентируемся на соперника: команда прекрасно играет в атаке, поэтому нам нужно будет лучше отрабатывать в защите. В любом случае наша главная цель – это успех в этом матче.

Стадион «Краснодара» впечатляет, он очень красивый. Для нас это особенное событие – играть здесь одними из первых. Игроки также рады, что находятся в таких прекрасных условиях», – сказал Вайнцирль.

Матч «Краснодар» – «Шальке» состоится в четверг, 20 октября. Начало – в 20:00 по московскому времени.