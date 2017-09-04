Коноплянка рад увольнению Вайнцирля из «Шальке-04»

Полузащитник «Шальке-04» и сборной Украины Евгений Коноплянка признался, что рад смене тренерского штаба в клубе. Напомним, что сейчас «Шальке» возглавляет Доменико Тедеско, который сменил на этом посту Маркуса Вайнцирля.

«Все хорошо, надеюсь, так оно и будет продолжаться. Сейчас я в сборной, где счастлив. Всегда, когда находишься за пределами Украины, скучаешь даже просто по знакомым людям.

Тедеско? Он больше говорит на английском, чем на немецком. Я спросил о тактике и схеме, как мне подстраиваться, на что Тедеско ответил: «Я буду подстраиваться под вас. Я буду смотреть, какие есть игроки, и буду выбирать схему, которая вам подходит». Перед игрой он всегда подстраивается под нас, потому что видит, что из 20 человек 12 говорят на английском. Немцы язык понимают.

Не знал, что уйдет Вайнцирль, но я был самым счастливым человеком, когда узнал. Это приятнее, чем забить гол в финале Лиги чемпионов. Я как заново родился. В том году меня там не ждали. Я знаю, почему это произошло, но это уже в прошлом», – рассказал Коноплянка в эфире программы «Про Футбол».