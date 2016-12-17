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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Айнтрахт
Вольфсбург - Айнтрахт: обзор матча 17 декабря 2016
Вольфсбург
17.12.2016, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
33'
Д. Брума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Айнтрахт
90'
Желтая карточка
Д. Абрахам
Замена
Б. Майорал
️️️️
М. Гомес
88'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
П. Зегуйн
88'
Желтая карточка
М. Гомес
80'
76'
Замена
Ш. Тарашай
️️️️
А. Ребич
67'
Пенальти не реализован!
А. Майер
61'
Желтая карточка
О. Маскарель
58'
Замена
А. Баркок
️️️️
М. Гектор
45'
Замена
А. Майер
️️️️
С. Хусти
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
38'
34'
Желтая карточка
С. Хусти
ГОЛ! 1:0!
Д. Брума
Пас отдал
Ю. Дракслер
33'
23'
Желтая карточка
А. Ребич
Желтая карточка
Л. Густаво
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Марко Фабиан
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
26
Юстин Мебиус
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Борха Майорал
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Фуркан Цорба
ЦЗ
37
Мигель Бланко
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
21
Шани Тарашай
ЦФ
2-2-3-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
25
Брума
23
Гилявоги
14
Густаво
31
Герхардт
27
Арнольд
30
Зегуйн
7
Дракслер
20
Калиджиури
27
Гомес
3-3-1-2-1
1
Градецки
6
Гектор
19
Абрахам
24
Вальехо
20
Хасебе
8
Маскарель
5
Очипка
9
Хусти
10
Фабиан
9
Ребич
10
Хргота
30
Зегуйн
16
Блащиковски
16
Блащиковски
30
Зегуйн
27
Гомес
9
Майорал
9
Майорал
27
Гомес
9
Хусти
14
Майер
14
Майер
9
Хусти
6
Гектор
25
Баркок
25
Баркок
6
Гектор
9
Ребич
21
Тарашай
21
Тарашай
9
Ребич
Остались в запасе
Вольфсбург
Айнтрахт
38
Яннес Хорн
ЛЗ
1
Коэн Кастелс
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
26
Юстин Мебиус
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
37
Мигель Бланко
ЦП
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Фуркан Цорба
ЦЗ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
1
Коэн Кастелс
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
26
Юстин Мебиус
ЦП
Остались в запасе
37
Мигель Бланко
ЦП
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Фуркан Цорба
ЦЗ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Вольфсбург - Айнтрахт
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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