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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бавария
Айнтрахт - Бавария: обзор матча 15 октября 2016
Айнтрахт
15.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Бавария
43'
С. Хусти
78'
М. Фабиан
10'
А. Роббен
62'
Й. Киммих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Бавария
Желтая карточка
Л. Градецки
90'
+1
Желтая карточка
Т. Чендлер
86'
ГОЛ! 2:2!
М. Фабиан
Пас отдал
Т. Чендлер
78'
Замена
Б. Хргота
️️️️
А. Майер
77'
76'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Роббен
75'
Желтая карточка
Ф. Лам
Замена
Ш. Тарашай
️️️️
М. Гектор
70'
67'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
К. Коман
Замена
М. Хасебе
️️️️
А. Ребич
67'
65'
Желтая карточка
Р. Саншеш
Вторая желтая
С. Хусти
65'
62'
ГОЛ! 1:2!
Й. Киммих
Пас отдал
М. Хуммельс
45'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Х. Алонсо
ГОЛ! 1:1!
С. Хусти
43'
Желтая карточка
С. Хусти
34'
31'
Желтая карточка
М. Хуммельс
21'
Желтая карточка
Х. Алонсо
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Роббен
Пас отдал
Д. Алаба
Желтая карточка
М. Гектор
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
14
Александер Майер
ЦП
10
Марко Фабиан
ПП
Главный тренер
Нико Ковач
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
10
Арьен Роббен
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
21
Шани Тарашай
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
20
Феликс Гетце
ЦФ
3-3-3-1
1
Градецки
19
Абрахам
24
Вальехо
6
Гектор
5
Очипка
8
Маскарель
22
Чендлер
9
Хусти
14
Майер
10
Фабиан
9
Ребич
4-1-2-1-2
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
15
Хуммельс
5
Алаба
6
Киммих
6
Алькантара
3
Алонсо
21
Коман
10
Роббен
13
Мюллер
9
Ребич
20
Хасебе
20
Хасебе
9
Ребич
14
Майер
10
Хргота
10
Хргота
14
Майер
6
Гектор
21
Тарашай
21
Тарашай
6
Гектор
10
Роббен
13
Рафинья
13
Рафинья
10
Роббен
3
Алонсо
8
Саншеш
8
Саншеш
3
Алонсо
21
Коман
9
Левандовски
9
Левандовски
21
Коман
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
26
Свен Ульрайх
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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