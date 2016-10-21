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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Айнтрахт
Гамбург - Айнтрахт: обзор матча 21 октября 2016
Гамбург
21.10.2016, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Айнтрахт
35'
Л. Холтби (АГ)
60'
Ш. Тарашай
69'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Айнтрахт
82'
Желтая карточка
М. Фабиан
82'
Замена
Т. Тавата
️️️️
Б. Очипка
76'
Замена
А. Майер
️️️️
Б. Хргота
Замена
Г. Сакаи
️️️️
Ф. Костич
72'
69'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Ш. Тарашай
69'
ГОЛ! 0:3!
Х. Сеферович
Пас отдал
М. Фабиан
60'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Тарашай
Пас отдал
М. Фабиан
59'
Желтая карточка
Т. Чендлер
Вторая желтая
Д. Дикмайер
57'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Э. Спахич
55'
Замена
Б. Вуд
️️️️
А. Халилович
45'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
36'
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Холтби
30'
Желтая карточка
Б. Очипка
25'
Желтая карточка
М. Гачинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Ален Халилович
АП
21
Джидеон Юнг
ПП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
21
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Янни Регасел
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-4-2-1
15
Адлер
3
Дуглас Сантос
4
Спахич
2
Дикмайер
90
Холтби
9
Мюллер
8
Экдаль
21
Юнг
18
Костич
10
Халилович
10
Ласогга
3-3-1-1-2
1
Градецки
20
Хасебе
19
Абрахам
24
Вальехо
22
Чендлер
8
Маскарель
5
Очипка
10
Фабиан
8
Гачинович
21
Тарашай
10
Хргота
18
Костич
2
Сакаи
2
Сакаи
18
Костич
10
Халилович
17
Вуд
17
Вуд
10
Халилович
4
Спахич
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
4
Спахич
5
Очипка
17
Тавата
17
Тавата
5
Очипка
10
Хргота
14
Майер
14
Майер
10
Хргота
21
Тарашай
9
Сеферович
9
Сеферович
21
Тарашай
Остались в запасе
Гамбург
Айнтрахт
26
Кристиан Матениа
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Янни Регасел
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Янни Регасел
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Гамбург - Айнтрахт
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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