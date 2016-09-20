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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Айнтрахт
Ингольштадт - Айнтрахт: обзор матча 20 сентября 2016
Ингольштадт
20.09.2016, вторник, 21:00
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Айнтрахт
45+2'
Д. Абрахам
50'
Б. Очипка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Айнтрахт
90'
+1
Замена
Т. Тавата
️️️️
М. Фабиан
Замена
Р. Ляйпертц
️️️️
М. Матип
90'
83'
Замена
М. Гектор
️️️️
М. Гачинович
82'
Желтая карточка
Х. Сеферович
Замена
А. Моралес
️️️️
Рожер
78'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
М. Леки
76'
50'
ГОЛ! 0:2!
Б. Очипка
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Д. Абрахам
Пас отдал
М. Фабиан
13'
Замена
М. Гачинович
️️️️
А. Ребич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Рожер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
14
Александер Майер
ЦП
10
Марко Фабиан
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюланд
29
Зуттнер
32
Тиссеран
34
Матип
28
Левелс
8
Рожер
13
Гросс
9
Хартманн
7
Леки
16
Хинтерсер
37
Лескано
4-1-2-2-1
1
Градецки
22
Чендлер
19
Абрахам
24
Вальехо
5
Очипка
8
Маскарель
14
Майер
9
Хусти
10
Фабиан
9
Ребич
9
Сеферович
34
Матип
13
Ляйпертц
13
Ляйпертц
34
Матип
8
Рожер
27
Моралес
27
Моралес
8
Рожер
7
Леки
14
Лекс
14
Лекс
7
Леки
10
Фабиан
17
Тавата
17
Тавата
10
Фабиан
Гачинович
6
Гектор
6
Гектор
Гачинович
9
Ребич
8
Гачинович
8
Гачинович
9
Ребич
Остались в запасе
Ингольштадт
Айнтрахт
1
Мартин Хансен
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
20
Макото Хасебе
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
13
Хайнц Линднер
ВР
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
13
Хайнц Линднер
ВР
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Ингольштадт - Айнтрахт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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