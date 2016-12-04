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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Айнтрахт
Аугсбург - Айнтрахт: обзор матча 04 декабря 2016
Аугсбург
04.12.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
34'
Ч. Донь-Вон
11'
Б. Хргота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Айнтрахт
Замена
Г. Качар
️️️️
Д. Байер
90'
+1
87'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Б. Хргота
Замена
Г. Тигль
️️️️
Д. Шмид
83'
Желтая карточка
Д. Кор
80'
74'
Замена
М. Гектор
️️️️
С. Хусти
Замена
Т. Усами
️️️️
Ф. Макс
74'
62'
Замена
А. Баркок
️️️️
М. Гачинович
37'
Желтая карточка
М. Хасебе
ГОЛ! 1:1!
Ч. Донь-Вон
34'
Желтая карточка
Ф. Макс
33'
28'
Желтая карточка
Х. Вальехо
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хргота
Пас отдал
А. Майер
Желтая карточка
К. Янкер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
31
Доминик Кор
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
8
Омар Маскарель
ОП
14
Александер Майер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
33
Такаши Усами
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Фуркан Цорба
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
37
Мигель Бланко
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Хитц
2
Верхаг
16
Янкер
13
Хинтереггер
3
Стафилидис
7
Шмид
10
Байер
31
Кор
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
3-3-2-1-1
1
Градецки
20
Хасебе
24
Вальехо
19
Абрахам
22
Чендлер
8
Маскарель
5
Очипка
14
Майер
9
Хусти
8
Гачинович
10
Хргота
7
Шмид
39
Тигль
39
Тигль
7
Шмид
30
Макс
33
Усами
33
Усами
30
Макс
10
Байер
20
Качар
20
Качар
10
Байер
9
Хусти
6
Гектор
6
Гектор
9
Хусти
8
Гачинович
25
Баркок
25
Баркок
8
Гачинович
10
Хргота
9
Сеферович
9
Сеферович
10
Хргота
Остались в запасе
Аугсбург
Айнтрахт
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
37
Мигель Бланко
ЦП
9
Анте Ребич
ЛВ
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Фуркан Цорба
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
Остались в запасе
37
Мигель Бланко
ЦП
9
Анте Ребич
ЛВ
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Фуркан Цорба
ЦЗ
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Аугсбург - Айнтрахт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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