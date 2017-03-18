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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Гамбург
Айнтрахт - Гамбург: обзор матча 18 марта 2017
Айнтрахт
18.03.2017, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Гамбург
90'
+1
Замена
П. Ласогга
️️️️
Б. Вуд
Замена
Д. Блум
️️️️
А. Ребич
90'
Замена
А. Майер
️️️️
Б. Хргота
84'
Желтая карточка
О. Маскарель
83'
Замена
Т. Тавата
️️️️
М. Русс
81'
71'
Замена
Н. Мюллер
️️️️
А. Хант
68'
Желтая карточка
Д. Юнг
60'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Л. Холтби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Мият Гачинович
АП
10
Марко Фабиан
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
2
Готоку Сакаи
ПП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
17
Макс Безушков
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-3-3-1
1
Градецки
19
Абрахам
23
Русс
6
Гектор
5
Очипка
8
Маскарель
22
Чендлер
9
Ребич
10
Фабиан
8
Гачинович
10
Хргота
4-4-1-1
15
Адлер
14
Пападопулос
22
Озтрзолек
2
Дикмайер
21
Юнг
2
Сакаи
90
Холтби
14
Хант
8
Экдаль
18
Костич
17
Вуд
9
Ребич
17
Блум
17
Блум
9
Ребич
23
Русс
17
Тавата
17
Тавата
23
Русс
10
Хргота
14
Майер
14
Майер
10
Хргота
14
Хант
9
Мюллер
9
Мюллер
14
Хант
90
Холтби
11
Грегоритч
11
Грегоритч
90
Холтби
17
Вуд
10
Ласогга
10
Ласогга
17
Вуд
Остались в запасе
Айнтрахт
Гамбург
27
Мариус Вольф
ПЗ
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Макс Безушков
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Нико Ковач
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
27
Мариус Вольф
ПЗ
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Макс Безушков
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Айнтрахт - Гамбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Кортус
(Ретенбах-ан-дер-Пегниц)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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