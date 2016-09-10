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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Айнтрахт
Дармштадт - Айнтрахт: обзор матча 10 сентября 2016
Дармштадт
10.09.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
90'
С. Сиригу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Айнтрахт
90'
Желтая карточка
М. Гачинович
90'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
А. Майер
ГОЛ! 1:0!
С. Сиригу
Пас отдал
Л. Кляйнхайзлер
90'
Замена
С. Сиригу
️️️️
Э. Бен-Хатира
81'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
76'
Замена
Л. Гувара
️️️️
П. Нимайер
70'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Р. Безьяк
67'
65'
Замена
Д. Блум
️️️️
Б. Хргота
58'
Желтая карточка
Д. Абрахам
7'
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Г. Варела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
8
Омар Маскарель
ОП
14
Александер Майер
АП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Марко Фабиан
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-5-2
21
Эссер
32
Холланд
21
Хен
37
Милошевич
18
Нимайер
8
Гондорф
26
Юнгвирт
20
Хеллер
28
Бен-Хатира
14
Безьяк
22
Шипплок
3-3-1-2-1
1
Градецки
2
Варела
20
Хасебе
19
Абрахам
22
Чендлер
8
Маскарель
5
Очипка
9
Хусти
14
Майер
8
Гачинович
10
Хргота
28
Бен-Хатира
8
Сиригу
8
Сиригу
28
Бен-Хатира
18
Нимайер
29
Гувара
29
Гувара
18
Нимайер
14
Безьяк
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
14
Безьяк
10
Хргота
17
Блум
17
Блум
10
Хргота
2
Варела
24
Вальехо
24
Вальехо
2
Варела
14
Майер
9
Сеферович
9
Сеферович
14
Майер
Остались в запасе
Дармштадт
Айнтрахт
1
Даниэль Фернандес
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
9
Анте Ребич
ЛВ
13
Хайнц Линднер
ВР
10
Марко Фабиан
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
13
Хайнц Линднер
ВР
10
Марко Фабиан
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Дармштадт - Айнтрахт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Белленфалльтор
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