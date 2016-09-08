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    Норберт Майер

    Тренер
    Имя Норберт
    Фамилия Майер
    Гражданство Германия
    Дата рождения 20 сентября 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арминия 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.09.2020 Рот-Вайсс 1 : 0 Арминия
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