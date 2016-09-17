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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Байер
Айнтрахт - Байер: обзор матча 17 сентября 2016
Айнтрахт
17.09.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Байер
53'
А. Майер
79'
М. Фабиан
60'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Байер
Желтая карточка
Т. Чендлер
88'
88'
Пенальти не реализован!
Чичарито
85'
Замена
Венделл
️️️️
Т. Едвай
ГОЛ! 2:1!
М. Фабиан
Пас отдал
А. Ребич
79'
Замена
Б. Хргота
️️️️
А. Майер
78'
Желтая карточка
М. Фабиан
73'
Желтая карточка
А. Майер
68'
Замена
О. Маскарель
️️️️
Х. Сеферович
68'
Замена
А. Ребич
️️️️
М. Гачинович
62'
60'
ГОЛ! 1:1!
Чичарито
Пас отдал
К. Фолланд
58'
Замена
К. Фолланд
️️️️
А. Мехмеди
57'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Ю. Баумгартлингер
ГОЛ! 1:0!
А. Майер
Пас отдал
М. Фабиан
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
14
Александер Майер
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Байер
1
Бернд Лено
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Чичарито
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
38
Энис Буньяки
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Градецки
20
Хасебе
19
Абрахам
24
Вальехо
5
Очипка
22
Чендлер
9
Хусти
10
Фабиан
14
Майер
8
Гачинович
9
Сеферович
4-1-2-1-2
1
Лено
39
Хенрикс
4
Та
21
Топрак
4
Едвай
14
Баумгартлингер
44
Кампль
20
Арангис
8
Брандт
14
Мехмеди
14
Чичарито
8
Гачинович
9
Ребич
9
Ребич
8
Гачинович
9
Сеферович
8
Маскарель
8
Маскарель
9
Сеферович
14
Майер
10
Хргота
10
Хргота
14
Майер
14
Баумгартлингер
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
14
Баумгартлингер
4
Едвай
18
Венделл
18
Венделл
4
Едвай
14
Мехмеди
31
Фолланд
31
Фолланд
14
Мехмеди
Остались в запасе
Айнтрахт
Байер
17
Данни Блум
ЛВ
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
38
Энис Буньяки
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
17
Данни Блум
ЛВ
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
38
Энис Буньяки
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Айнтрахт - Байер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Дойче банк Парк
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